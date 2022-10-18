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Сегодня, 10:49

Плющев — об Овечкине на старте сезона НХЛ: «Даже не сомневался, что он найдет свою игру»

Александра Ланцетова
Корреспондент

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результативную игру капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче против «Ванкувера» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Причин не совсем удачного начала сезона может быть множество, поэтому гадать здесь я не собираюсь. Вопрос в другом, все-таки сезон только начинается, и и каждый входит в него по-разному и то, что Саша найдет свою игру, я в этом даже не сомневаюсь и не сомневался», — сказал Плющев «СЭ».

В текущем сезоне 37-летний Овечкин сыграл за «Вашингтон» 4 матча в НХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.

18&nbsp;октября. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ванкувер&raquo; (6:4). Гениальный матч Овечкина: оформил дубль и спас «Вашингтон»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
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