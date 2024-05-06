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«Рейнджерс» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» и «Каролина» сыграют в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ 6 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» и «Каролина» встречаются в ночь на понедельник, 6 мая, в рамках второго раунда плей-офф НХЛ. Матч проход на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» (США). Начало — в 23:00 по московскому времени.

Ключевые события матча доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Смотреть онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» — «Каролина» с русскими комментариями можно по этой ссылке в социальной сети «ВКонтакте». Матчи плей-офф НХЛ также показывают в приложениях букмекерских контор при обязательной регистрации.

В 1/8 финала «Рейнджерс» выбили из розыгрыша «Вашингтон» Александра Овечкина, а «Каролина» — «Айлендерс» Ильи Сорокина.

Последнее очное противостояние команд завершилось победой клуба из «Нью-Йорка». — 1:0.

Плей-офф НХЛ-2023/24: последние новости, расписание и результаты матчей

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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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