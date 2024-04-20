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Сегодня, 22:30

«Рейнджерс» — «Вашингтон»: когда смотреть матчи серии плей-офф НХЛ

1-й матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» пройдет 21 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном» в серии первого раунда Кубка Стэнли-2024. Их первая встреча пройдет 21 апреля, начало — в 22.00 мск. «СЭ» публикует расписание матчей «Кэпиталз» и «столичных» в плей-офф НХЛ. Время начала — московское.

В Кубке Стэнли серия игр продолжается до четырех побед одного из клубов и может продлиться до семи матчей.

Расписание матчей серии первого раунда Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Вашингтон»

  • 21 апреля. 22.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»
  • 24 апреля. 02.00. «Рейнджерс» — «Вашингтон»
  • 27 апреля. 02.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»
  • 29 апреля. 03.00. «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Следующие три матча пройдут при необходимости 1 мая, 3 мая и 5 мая.

В финальной серии Кубка Стэнли-2023 «Вегас» в пяти матчах одержал победу над «Флоридой» (4-1).

Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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