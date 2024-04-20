Сегодня, 22:30
«Рейнджерс» сыграет с «Вашингтоном» в серии первого раунда Кубка Стэнли-2024. Их первая встреча пройдет 21 апреля, начало — в 22.00 мск. «СЭ» публикует расписание матчей «Кэпиталз» и «столичных» в плей-офф НХЛ. Время начала — московское.
В Кубке Стэнли серия игр продолжается до четырех побед одного из клубов и может продлиться до семи матчей.
Следующие три матча пройдут при необходимости 1 мая, 3 мая и 5 мая.
В финальной серии Кубка Стэнли-2023 «Вегас» в пяти матчах одержал победу над «Флоридой» (4-1).
Кубок Стэнли: как смотреть трансляции матчей плей-офф НХЛ в России