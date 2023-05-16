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16 мая, 16:49

Рыбин назвал большим достижением попадание россиян в полуфинал Кубка Стэнли

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин прокомментировал новость о том, что все четыре команды полуфинала Кубка Стэнли-2023 представлены российскими хоккеистами.

«Эдмонтон» мне нравится и своей игрой заслужили выиграть, но побеждает сильнейший. Пускай спортивный принцип определяет то, что это действительно так и есть. За любого из российских парней я буду рад. Абсолютно за любого из перечисленных. Это большая победа, большое достижение в условиях того, что сейчас ребят-спортсменов, причем по всем видам спорта, ущемляют. Я буду рад за любого из них. Не расстроило ли отсутствие Капризова в полуфинале? Ну нет. Я и раньше задавался этим вопросом. Мне допустим «Миннесота», «Винипег» и многие команды не особо интересуют и не особо нравятся. Если взять Капризова, как отдельно взятого игрока, его игра, безусловно, мне нравится. Но я точно не поклонник «Миннесоты», — приводит слова Рыбина «Спорт День за Днем».

Все четыре команды полуфинала Кубка Стэнли-2023 представлены российскими хоккеистами: Сергей Бобровский («Флорида»), Петр Кочетков («Каролина»), Иван Барбашев («Вегас») и Евгений Дадонов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/rybin-o-rossiyanakh-v-polufinale-kubka-stenli-bolshoe-dostizhenie-v-usloviyakh-chto-seychas-rebyat-u
Максим Рыбин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
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