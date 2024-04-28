«Торонто» — «Бостон»: видеообзор матча

«Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:1. Счет в серии 3-1 в пользу «Брюинз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Брюинз» отличились Джеймс Ван Римсдайк, Брэд Маршан и Давид Пастрняк. У «Мэйпл Ливз» гол на счету Митча Марнера, Илья Самсонов отразил 13 бросков из 16 и был заменен после второго периода.

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