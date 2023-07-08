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НХЛ

Сегодня, 16:44

Билл Дэйли: «Позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ»

Михаил Зислис
Обозреватель
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Билл Дэйли, который занимает пост вице-комиссионера НХЛ, ответил на вопрос «СЭ» о позиции лиги на регистрацию КХЛ двухлетнего контракта вратаря Ивана Федотова с ЦСКА.

«Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ», — сообщил Дэйли.

Ранее в субботу КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова и объявила о регистрации соглашения хоккеиста с ЦСКА. 26-летний голкипер подписал двухлетний контракт с московским клубом.

3 июля Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующе соглашение с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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