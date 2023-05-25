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Сегодня, 14:30

Величкин назвал интеллигентной манеру работы Мориса в «Металлурге»

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин поделился мнением о работе главного тренера «Флориды» Пола Мориса в магнитогорском клубе.

«Он такой педант, все делал очень четко, структурированно. Приезжал на работу в семь утра, и нам приходилось быть в это же время, мол, неудобно — он на месте, а начальства нет. Работал допоздна, очень много разбирал видео, индивидуально работал с ребятами. [Том] Баррассо был как рубаха-парень, а тот интеллигент, но достаточно жесткий. Мог прикрикнуть, психануть, но не «закусывал» ребят. Есть тренеры, которые после этого больше не дадут кому-то играть, а тот потом подойдет, переговорит, чтобы наказание пошло на пользу», — приводит ТАСС слова Величкина.

Ранее «Флорида» под руководством Мориса обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0). В финале Кубка Стэнли «Пантерз» встретится с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).

Морис работал в магнитогорской команде с 2012 по 2013 год.

Источник: https://tass.ru/sport/17840875
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Флорида Пантерз
Геннадий Величкин
Пол Морис
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