Кожевников считает, что российский вратарь Бобровский может стать героем Флориды

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал наслаждаться игрой российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

«У него ведь есть уже все вратарские трофеи в НХЛ? Ну и о чем мы говорим? Великий вратарь. Он не играл практически сезон, то выходил, то не выходил. А потом собрался. К этому надо иметь талант, а он один из самых талантливых у нас вратарей. Не случайно у него один из самых больших контрактов. Дай бог ему здоровья и чтобы он дальше так продолжал. Он играет с такой самоотдачей, что на это надо просто любоваться. Если они выиграют Кубок Стэнли, он будет героем Флориды», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

«Флорида» обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0). В финале Кубка Стэнли «Пантерз» встретится с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).

Российский голкипер Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года.