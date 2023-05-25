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Сегодня, 14:14

Кожевников считает, что российский вратарь Бобровский может стать героем Флориды

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал наслаждаться игрой российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

«У него ведь есть уже все вратарские трофеи в НХЛ? Ну и о чем мы говорим? Великий вратарь. Он не играл практически сезон, то выходил, то не выходил. А потом собрался. К этому надо иметь талант, а он один из самых талантливых у нас вратарей. Не случайно у него один из самых больших контрактов. Дай бог ему здоровья и чтобы он дальше так продолжал. Он играет с такой самоотдачей, что на это надо просто любоваться. Если они выиграют Кубок Стэнли, он будет героем Флориды», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

«Флорида» обыграла «Каролину» в финальной серии Восточной конференции (4-0). В финале Кубка Стэнли «Пантерз» встретится с победителем пары «Вегас» — «Даллас» (3-0).

Российский голкипер Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/25/20519492.shtml?updated
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Александр Кожевников
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