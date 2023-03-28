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Сегодня, 16:38

Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал о реакции команды на смерть отца Овечкина

Алина Савинова
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Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал об обстановке в команде после смерти отца капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Михаил Овечкин скончался 15 февраля в возрасте 72 лет.

«Когда Саня уехал, было сложно. В раздевалке была тяжелая атмосфера. Но, наверное, это нас еще больше сплотило. Когда он прилетел, то сразу был настроен на хоккей. В раздевалке все старались его поддержать и поддерживать позитивную обстановку», — приводит Sport24 слова Алексеев.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-28-zashchitnik-vashingtona-alekseyev-rasskazal-kak-komanda-otreagirovala-na-smert-ottsa-ovechkina
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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