Защитник «Вашингтона» Алексеев рассказал о реакции команды на смерть отца Овечкина

Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев рассказал об обстановке в команде после смерти отца капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

Михаил Овечкин скончался 15 февраля в возрасте 72 лет.

«Когда Саня уехал, было сложно. В раздевалке была тяжелая атмосфера. Но, наверное, это нас еще больше сплотило. Когда он прилетел, то сразу был настроен на хоккей. В раздевалке все старались его поддержать и поддерживать позитивную обстановку», — приводит Sport24 слова Алексеев.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 76 очков за 74 игры.