«Я до сих пор не думаю, что рекорд возможен». В Америке сняли новый фильм об Овечкине

Гретцки, Мэттьюс, Кросби и Кузнецов — о легенде.

Неделю назад телеканал ESPN презентовал новый документальный фильм, посвященный величию Александра Овечкина. В нем снялись такие звезды, как Остон Мэттьюс, Никлас Бэкстрем, Сидни Кросби, Уэйн Гретцки, и еще множество людей, которые делают хоккей ярче и лучше. Вряд ли опытные болельщики узнают много чего нового о великой карьере Александра, но архивные съемки разных лет, а также приятные воспоминания от Овечкина никого не оставят равнодушным. В Северной Америке прекрасно умеют создавать спортивный контент, и этот фильм не стал исключением.

Над названием голову долго не ломали, да и лучше все равно не придумаешь — GR8TNESS (Величие). Документалка длительностью 48 минут построена в формате интервью и периодически сменяется различными видеокадрами, начиная с драфта НХЛ-2004. В роскошной комнате с дорогими люстрами и приглушенным светом с Овечкиным беседует бывший голкипер и нынешний журналист ESPN Кевин Уикс. Конечно, в фильме акцент делается не только на карьеру Александра, но и на снайперскую погоню за Гретцки, а зрители могут насладиться самыми памятными голами капитана «Вашингтона».

Клюшка Гретцки

Из приглашенных гостей больше всего выделился Гретцки. Он не просто выразил Овечкину привычную порцию комплиментов, но и рассказал классную историю про первый ужин с Александром в марте 2016-го. Они говорили про хоккей, про жизнь, пили пиво, попутно наслаждаясь прекрасными видами на Малибу. «Мне это напомнило то, как я еще маленьким сидел с Горди Хоу. Он всегда был моим кумиром. Я не мог с ним наговориться о хоккее. Горди ездил со мной, когда я забил 801-й гол. Папа мне тогда сказал: «Однажды появится кто-то, кто побьет твой рекорд. Будь с этим игроком так же любезен, как Горди любезен с тобой», — говорит Уйэн.

Уэйн Гретцки. Фото Кадр из фильма ESPN Фото Кадр из фильма ESPN

На ужине Александр попросил у Гретцки его клюшку, а великий канадец ответил: «Я подарю ее тебе, когда ты забьешь 700 голов и выиграешь Кубок Стэнли». Как говорится — вызов принят. 22 февраля 2020-го Овечкин выполнил все требования пари, и Уэйн по почте прислал ему свою клюшку. Причем не обычную, а ту, которой забросил 807-ю шайбу в НХЛ. Александр говорит, что у него огромная коллекция клюшек, но эта — одна из самых ценных. Гретцки всегда с большим уважением относился к Овечкину, и даже не сомневается, что его рекорд при любых раскладах будет побит: «Я думаю, мы прошли точку «если», говоря о том, что он может это сделать. Это позитивный момент, не могло быть никого лучше для этого».

Сам Александр скромничает: Я до сих пор не думаю, что рекорд возможен. Давайте не будем спешить. Что угодно может произойти. Когда останется 10-20 голов, то еще можно будет поговорить об этом. Но не сейчас. Эта цифра по-прежнему кажется огромной". Гретцки добавляет на этот счет: «Приятно обновлять рекорды, но это ничто по сравнению с завоеванием Кубка Стэнли. Горди Хоу искренне гордился мной после того, как я побил его рекорд. Я чувствую то же по отношению к Александру. Горжусь всем, чего добился в карьере. Когда Овечкин побьет рекорд, надеюсь быть одним из первых, кто пожмет ему руку».

Тот самый гол

Удивительно, сколько всего связывает Александра с Гретцки. Еще когда Уэйн был тренером «Финикса», капитан «Вашингтона» словно намекнул ему — рано или поздно я займу твой трон. Конечно, один из лучших голов за всю историю НХЛ не могли обойти стороной в фильме. «Перед тем матчем у нас был ужин новичков. Сами знаете, как это происходит. Помню, на утренней раскатке чувствовал себя не очень хорошо. Все еще не в лучшей форме. А потом был этот гол. Может, вся эта история с ужином и помогла мне, кто знает... Что я думал, когда падал? Ничего особенного. Просто хотел попасть по шайбе, даже если бы она не зашла в ворота», — вспоминает Александр.

На том матче присутствовал маленький Остон Мэттьюс, которому повезло стать свидетелем легендарного события. «У меня до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю это. Я до сих пор очень живо помню этот гол. Была тишина, никто не мог поверить, что только что произошло. Все смотрели на куб, полное безумие», — говорит нападающий «Торонто». Три года назад ESPN представила свой рейтинг лучших голов в истории НХЛ, и шайба Александра в ворота «Финикса» в 2006-м заняла в списке первое место. Интересно, что игровой свитер Овечкина с того матча продали на аукционе за 66 тысяч долларов.

Словно выпил шесть рюмок водки

Также капитан «Вашингтона» вспоминает неимоверные эмоции, которые в 2018 году ему принесла победа в Кубке Стэнли. В номинации «Самое яркое празднование» вряд ли у Александра когда-нибудь появится достойный конкурент. Забрать из его рук кубок было почти невозможно. «Лучшая атмосфера на свете. Я никуда не хотел идти, просто хотел праздновать в раздевалке. Это было сумасшествие. Лучшие эмоции, которые у меня были с командой. Самое жесткое в праздновании — это когда верх ногами пьешь из кубка. Тогда я подумал: «Да, я же пьян!» Ощущение как будто выпил шесть рюмок водки», — говорит с улыбкой Александр.

Сидни Кросби. Кадр из фильма ESPN

В концовке фильма идет рассказ о том, как форвард обошел Горди Хоу и в списке снайперов НХЛ вышел на второе место. Комментарий на этот счет дал Евгений Кузнецов, с передачи которого Овечкин и забил исторический гол. «Он не хотел забрасывать в пустые ворота, но что я мог поделать? Люди пришли на арену, чтобы увидеть, как он обойдет Хоу. Потом бы мне все предъявляли: «Ты что наделал?» Поэтому я не задумываясь отдал ему шайбу обратно, хотя он этого не ожидал. Это великий момент. Я всегда люблю слушать его речь после матча. Заметно, что он нервничает и по-хорошему рад. Это память на всю жизнь», — говорит Кузнецов.

Практически любому адекватному хоккейному болельщику этот фильм придется по душе. Он не претендует на звание супероригинального, но есть в нем что-то теплое и ламповое. После его просмотра еще более отчетливо понимаешь, что получил уникальную возможность наблюдать за тем, как переписывается история всего мирового хоккея. И очень приятно быть ее частью, даже со стороны обычного зрителя. «Я еще не закончил!» — восклицает Овечкин в фильме. Это великое приключение по-прежнему продолжается, и можно смело сказать, что все самое интересное только впереди.