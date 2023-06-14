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Сегодня, 17:20

Пришел, увидел, победил. Год назад тренера выкинули из «Бостона», а теперь он принес «Вегасу» кубок

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Главный тренер «Вегаса» Брюса Кэссиди.
Брюс Кэссиди.
Фото USA Today Sports
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Впечатляющий сезон Брюса Кэссиди.

Когда прошлым летом «Бостон», решивший не уходить в назревавшую перестройку, освободил от должности главного тренера Брюса Кэссиди, глядя на генменеджера «Брюинз» Дона Суини, возникало лишь желание покрутить пальцем у виска. Пока костяк «Мишек» неизбежно старел, а менеджмент вместе со скаутинговым отделом не мог безболезненно омолодить команду, регулярно проваливаясь на драфте (из выпускников первого раунда Зборжил, Дебраск, Сенишин, Вааканайнен, Бичер, Люссель прилично в НХЛ заиграл лишь второй), канадский тренер выжимал максимум из стареющей команды.

Конфликты в «Бостоне»

Поднявшись в элиту после восьми лет работы с фарм-клубов в АХЛ, он уже на третий год в НХЛ сумел дойти до финала Кубка Стэнли, где его остановил восставший из пепла «Сент-Луис», затем финишировал на первом месте в конференции и выиграл «Джэк Адамс» в коронавирусной регулярке-2019/20, а в прошлом сезоне сенсационно вывел «Бостон» в плей-офф всего с одной вменяемой тройкой нападения.

На другой чаше весов лежали два аргумента. С первым все просто: после 2019-го команда из Массачусетса ни разу не поднималась выше второго раунда. Однако, если вспомнить, кто преграждал дорогу «Брюинз», то он не выглядит так ужасно. В 2020-м «Мишки» попали под созревшую для кубка «Тампу», в 2021-м напоролись на «Айлендерс» и капканы Барри Тротца, прошлой же весной в семиматчевой серии прыгнуть выше головы им не позволила куда более динамичная и задорная «Каролина».

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Со вторым несколько сложнее. Если верить привязанным к клубу журналистам, которые в 99% берут подобную информацию напрямую от менеджеров, в прошлом сезоне Кэссиди потерял коммуникацию с командой. В течение последних лет в Сеть практически не просачивалась информация об атмосфере в раздевалке «Бостона». Но как только произошла отставка, местные инсайдеры принялись лупить бывшего тренера со всех сторон за грехи, о которых ранее почему-то молчали.

Сначала его обвинили в привилегированном отношении к ветеранам и постоянном давлении на молодежь, которую надрафтовал Суини. Мол, если Бержерону, Пастрняку, Крейчи и Маршанду он никогда не заламывал руки и позволял многое как на льду, так и в раздевалке, то проспектов крепко накрепко зажал в тиски и не разрешал им отходить от игрового задания. Сам Кэссиди после увольнения это признал, но тут же пояснил, что в его мировоззрении свободу действий нужно заслужить.

Фото USA Today Sports

Затем его облили грязью за регресс Джейка Дебраска, которого канадец в 2021-м после серии неудачных матчей не побоялся однажды заставить смотреть хоккей из ложи. По мнению руководства,

его тренер психологически задавил так, что тот запросил обмен из «Бостона» и отозвал его, только узнав об уходе Кэссиди. Как выяснилось, Суини во время конфликта полностью поддержал хоккеиста, с которым несколько лет носился, рассказывая, что тот способен забивать по 40 голов за регулярку. В противном же случае ему пришлось бы признать, что ни один из его трех пиков в первом раунде 2015 года не заиграл в Массачусетсе.

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Напоследок же в спину тренера полетела фраза о том, что тот не сумел раскрыть ни одного из проспектов и сдерживал потенциал Давида Пастрняка, резко переставшего идти по графику «очко за игру». И, справедливости ради, при новом тренере чешский снайпер реально получил больше воздуха и стал более раскрепощенным, наколотив 61 шайбу и уступив в гонке за «Ришар» только Коннору Макдэвиду. Но вот незадача — шаг вперед при Монтгомери не сделал ни защитник Якуб Зборжил, ни центр Джон Бичер, который отвратительно выглядит в «Провиденсе». Да и Дебраск мало чем отличается от себя пятилетней давности.

Так ли ужасна оказалась работа Кэссиди? Нет, нет и еще раз нет. Куда больше претензий можно было предъявить к менеджменту, оставившему своего бывшего тренера с зияющей дырой в атаке за спиной у троицы Маршанд — Бержерон — Пастрняк.

Решение Суини можно было бы понять, если бы он взял на себя смелость наконец-то снести все до основания и уйти в перестройку. Но вместо этого менеджер дал команде возможность устроить Last Dance, не позволив Кэссиди потанцевать вместе с ней. Шаг легендарного защитника «Бостона» долгое время казался удачным. Правда, ровно до того момента, как регулярочная машина Джима Монтгомери, поставившая россыпь рекордов в этом сезоне, в плей-офф превратилась в тыкву и отдала серию «Флориде» с 1:3 в первом же раунде.

Главный тренер "Вегаса" Брюса Кэссиди.
Фото USA Today Sports

Доверие «Вегаса»

Без работы Брюс ожидаемо просидел совсем недолго. Между его увольнением из «Бостона» и назначением в «Вегас» прошла всего неделя. И, сделав ставку на тренера, который уже выходил в финал, менеджерский тандем Макфи — Маккриммон сорвал настоящий джекпот.

Состав «Рыцарей» идеально подходил под нового тренера: сбалансированная габаритная оборона, ни разу не плюшевый топ-6, ставший настоящей силой с обменом Джека Айкела; возможно, лучший боттом в лиге. Не хватало только правильной системы, которую и принес в клуб новый человек на лавке. А немаловажный фактор, что «Вегас» со своей россыпью универсальных нападающих изначально не должен был отторгнуть ее.

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Как и в «Бостоне», в ней отсутствует лоск, постоянные кружева и куча заброшенных шайб. Если посмотреть на ключевые атакующие показатели (среднее количество заброшенных шайб за матч, процент реализации большинства, xG, среднее количество бросков в створ, HDF), то вы не найдете «Голден Найтс» даже в десятке лучших команд. Зато там есть место прагматизму, молниеносному прохождению средней зоны, выжиганию собственного пятака, агрессивному форчекингу, грамотной зональной обороне, пахоте и ловле шайбы на себя. К счастью для Кэссиди, ему не пришлось долго перенастраивать команду, которая играла в подобном ключе и раньше.

Однако не стоит думать, что Брюс — счастливчик, который пришел на все готовое и на багаже Галлана с Дебуром выиграл чашку в Неваде в первый же сезон. Как минимум, потому что он прошел путь к трофею длинною в 27 лет и полностью проехал хоккейный небоскреб на тренерском лифте. Он воспитывал юниоров в Онтарио, видел, как вбивают в лед людей в Ист Косте, и делал себе имя в АХЛ. А еще уроженец Оттавы точно знает, что бывает, когда ты попадаешь в НХЛ раньше времени.

Уже мало кто помнит, но впервые в лучшую лигу мира Кэссиди попал в 2002-м, когда в 36 лет возглавил «Вашингтон», где играли Ягр, Бондра и Колциг. В столице США совсем молодой тренер под насмешки игроков вел тренировки с листочка, хаотично тасовал звенья, даже не пытался разговаривать с Ягром и считал лишним объяснять игрокам те или иные решения. Более того, в своем первом плей-офф после одного из поражений публично сорвался на ветеранов «Кэпиталз» и заявил, что те больше думают о своих больных детях и женах, чем об игре. Очевидно, слова предназначались Колцигу, воспитывавшему ребенка с аутизмом.

В середине следующего сезона команда отторгла человека, не нашедшего контакт с ней, и ушла в пике за Александром Овечкиным уже с Гленом Хэнлоном. Второго же шанса в НХЛ ему пришлось ждать долгих 12 лет, когда он поборол собственных демонов в фарм-клубе «Бостона» и пересмотрел свои взгляды на коммуникацию. Только свою сказку он написал не в Новой Англии, а в городе казино и игровых автоматов.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
Брюс Кэссиди
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