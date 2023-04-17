Два года назад Капризов лишил американца приза. Кто будет сильнее в серии плей-офф?

Битва двух молодых суперзвезд.

Посткоронавирусный сезон-2020/21. Молодой американец Джейсон Робертсон после впечатляющего сезона в АХЛ выгрызает на предсезонке место в четвертой тройке и врывается в основу «Далласа», уступившего несколько месяцев назад «Тампе» в финале Кубка Стэнли. А через некоторое время тихой сапой выкидывает из ударного сочетания «Звезд» захандрившего Дениса Гурьянова, занимает место рядом с Руупе Хинтцом и Джо Павелски и набирает солидные для новичка 45 (17+28) очков в 51-м матче сокращенной регулярки. И нет никаких сомнений, чтона тот момент 21-летний парень с филиппинскими корнями получил бы «Колдер Трофи», если бы не одно «но» по имени Кирилл Капризов.

Два года назад все четко понимали — реальных конкурентов за звание лучшего новичка у олимпийского чемпиона, обладателя Кубка Гагарина и просто сложившегося игрока быть не может. Поэтому финальное голосование, в котором 99 членов Ассоциации профессиональных хоккейных авторов из 100 поставили россиянина на первое место в своих списках, получилось максимально предсказуемым и по сути формальным.

Россиянин набрал больше очков, куда чаще попадал в хайлайты и по-настоящему производил впечатление звезды, которая будет шатать лигу в течение ближайшего десятилетия. В конце концов, в НХЛ все ждали именно настоящую новокузнецкую аномалию из жалкого седьмого раунда драфта, а не обычного крепкого игровичка из юниорской лиги Онтарио. И сто процентов во время дерзкого дебюта Долларового Кирилла у пацана из «Далласа», про которого в разы меньше писали журналисты, внутри сидели грусть, печаль и обида от недостатка внимания.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

С тех пор прошло уже два года. За это время Капризов успел выдать первую стоочковую регулярку в НХЛ, окончательно переодеть всю Миннесоту в свитера со своей фамилией и переписать с десяток ключевых рекордов «Дикарей». Некогда же «безногий» и неочевидный Робертсон, вопреки некоторым прогнозам, не стал случайным парнем, которого прокачали великий дед и один из лучших двухсторонних центров лиги, и только увеличил результативность, ответив не так давно сибиряку своей первой сотней. Теперь им впервые предстоит встретиться друг с другом в плей-офф, а американцу доказать журналистам и болельщикам, что в 2020-м они раскручивали не того парня.

Точно добавит мотивации лучшему бомбардиру «Далласа» то, что прошлой весной в наэлектризованной серии первого раунда с «Калгари» он сыграл не так ярко, как того ждали болельщики «Старз». 4 (1+3) очка в семиматчевой бойне с командой Дэрилла Саттера — далеко не провальные цифры. Однако вряд ли они позволяют его назвать сейчас кубковым игроком. Если Капризов год назад уже успел показать себя вожаком, который не потерялся под знаменитым давлением «Сент-Луиса» и насобирал в противостоянии с «Музыкантами» сразу 7 шайб, то Робертсону только предстоит заслужить репутацию игрока для плей-офф. Чего пока нет у обоих — так это проходов во второй раунд. И поэтому следить за первой кубковой встречей некогда двух соперников в битве за «Колдер» будет еще интереснее.