Топ-игроки лиги.

Старт регулярного чемпионата НХЛ в Северной Америке — в том числе время прогнозов и обновления традиционных рейтингов лучших хоккеистов лиги. Версия «СЭ» была представлена на прошлой неделе. Свои топ-50 выпустили телесеть лиги NHL Network и канадский спортивный медиахолдинг TSN.

Первая позиция безапелляционно у Коннора Макдэвида, за ним привычно идут Нэйтан Маккиннон, Леон Драйзайтль и другие. В вариантах NHL Network и TSN — семь российских хоккеистов, с единственным игроком в первой десятке и потерей позиций всех звезд по сравнению с 2022-м.

Евгений Малкин (33-е место в рейтинге «СЭ») не вошел в топ-50 по версии североамериканских экспертов. Альтернативный капитан «Питтсбурга» после волнительного продления контракта провел первый за долгое время полный сезон с привычной средней результативностью не меньше одного балла за игру. 37-летний Джино остается элитным центрфорвардом второго звена «Пингвинз», пусть есть вопросы по его эффективности в равных составах и игре в обороне. Его непопадание в рейтинг 50 лучших хоккеистов лиги здесь и сейчас понять проще, чем удивительное невключение магнитогорца в топ-100 игроков всех времен к вековому юбилею НХЛ в 2017-м. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли давно заслужил свое место среди легенд клуба и всей лиги.

Александр Овечкин (22-е место в рейтинге «СЭ») за год в оценках североамериканских экспертов совершил падение за пределы первой половины топ-50. Капитан «Вашингтона» определенно суперстар. И речь не про возраст, о котором 38-летний форвард недавно шутил при переводе интервью Ивана Мирошниченко. «Господи, как же я стар», — улыбнулся Александр, когда юный соотечественник вспомнил о 2004-м — годе своего рождения и выбора главной звезды «Кэпиталз» на драфте НХЛ. Ови начинает 19-й североамериканский сезон и остается элитным снайпером — вероятно, лучшим в истории игры. Его движение к рекорду Уэйна Гретцки по голам (новый старт с отметки 822 против 894) — главная афиша и цель «Вашингтона». Вместе с тем все больше разговоров, что гонка россиянина за вечным достижением лишает его клуб статуса кубкового претендента и мечты повторить чемпионство-2018.

Артемий Панарин (18-е место в рейтинге «СЭ») котируется североамериканскими экспертами на границе топ-30. 31-летний форвард «Рейнджерс» остается одной из главных звезд клуба из Нью-Йорка и одним из самых результативных игроков лиги. В прошлом сезоне нападающий снова остановился недалеко от отметки в 100 очков в регулярном чемпионате и бледно выглядел в плей-офф. От обладателя самой высокой зарплаты среди российских легионеров ждут феерии с Микой Зибанежадом в большинстве, а также большей яркости в равных составах и Кубке Стэнли. Быть может, техничного нападающего вдохновит «старая система» Питера Лавиолетта, которая после знакомства «напоминает русский хоккей». Правда, другой звездный чемпион молодежки-2011 Евгений Кузнецов после трех лет совместной работы с тренером в «Вашингтоне» описал свои мучения резюме «если это вообще школа».

Андрей Василевский (17-е место в рейтинге «СЭ») во всех рейтингах потерял место в первой десятке. 29-летний хоккеист «Тампы» остается самым стабильным и доминирующим голкипером лиги, но прошлый сезон по статистике и результатам уступил предыдущим. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и финалист-2022, обладатель приза лучшему вратарю НХЛ-2019 и самый ценный игрок плей-офф-2021 провел привычно много матчей, однако после вылета в первом раунде рассказал о физическом перегрузе и ошибке с доведением себя до предела. Перед новым сезоном россиянин перенес операцию на спине: два месяца на старте регулярки «Лайтнинг» проведут без основного вратаря с парой дублеров, после чего будут ждать его возвращения на топ-уровень.

Игорь Шестеркин (12-е место в рейтинге «СЭ») во всех рейтингах остается в числе двадцати лучших игроков лиги. 27-летний голкипер «Рейнджерс» провел менее яркий сезон в сравнении с предыдущим, когда взял «Везину» и вошел в тройку номинантов на приз самому ценному хоккеисту НХЛ (но никто не может отобрать «Харт» у доминирующего в последние годы Макдэвида). Клуб из Нью-Йорка не смог пошуметь и далеко забраться в плей-офф, и теперь у него будет новая попытка с другим тренером. Лавиолетт должен показать умение выжать максимум из очередной команды. От Шестеркина опять будут ждать выдающейся надежности и большого числа побед, помощи в начале атак и, быть может, долгожданного гола.

Кирилл Капризов (11-е место в рейтинге «СЭ») по версии североамериканских экспертов остается во втором десятке лучших игроков НХЛ. Крайний форвард «Миннесоты» при этом является главной и, по сути, единственной суперзвездой своего клуба, ведет игру команды без исполнителей такого же уровня рядом и привлекает к ней интерес. Россиянин пропустил месяц на финише регулярки и не добрался до переписанных за год до этого сезонных рекордов «Уайлд» по голам, передачам и очкам (47, 61 и 108). За три года в лиге 26-летний нападающий держит среднюю результативность выше балла за игру. Его мастерство и обращение с шайбой, создание и завершение моментов приводят в восторг зрителей и специалистов. Другой вопрос, насколько далеко способна забраться эта команда в плей-офф.

Илья Сорокин (8-е место в рейтинге «СЭ») котируется североамериканскими экспертами за границей топ-20. Стабильная игра, статистика и достижения на протяжении нескольких лет сделали Василевского лучшим голкипером лиги, Шестеркин ворвался в элитную компанию — и это же сделал его хороший друг и сосед из Нью-Йорка. Вратарь «Айлендерс» проводит впечатляющие сезоны после дебюта в 2020 году, в 2023-м стал вторым в номинации на «Везина Трофи» и вместе с клубом пробился в плей-офф, а потом получил новый контракт. 28-летний Илья здорово помогает своей команде, которая не забивает много голов и потому более зависима от его надежности и спасений. Многие специалисты и авторы склоняются к мнению, что прямо здесь и сейчас в лиге более сильного голкипера нет.

Никита Кучеров (4-е место в рейтинге «СЭ») входит в топ-8 хоккеистов НХЛ по версии североамериканских экспертов. 30-летний форвард «Тампы» провел новый год с 100+ очками и полностью сыграл регулярный чемпионат впервые с сезона-2018/19, когда переписал российский рекорд результативности (128 очков), стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком лиги. Даже пропуская значительную часть или всю регулярку, Кучеров сыграл три мощных плей-офф, был лучшим бомбардиром и важным элементом команды-династии с двумя подряд Кубками Стэнли и тремя подряд финалами. Крайний нападающий оказывает большое влияние на игру «Лайтнинг» и постоянно восхищает своей техникой, видением площадки и решениями на льду, передачами и лазерным броском. В новом сезоне от россиянина ждут очередного выхода за отметку в 100 очков при сохранении чемпионского уровня команды.

Популярный проект The Athletic в своем списке лучших хоккеистов НХЛ в 2020 году ушел от рейтинга в привычном виде и каждый сезон обновляет позиции полевых игроков без вратарей по четырем уровням с разделением на подкатегории. В сентябре-2023 топ-100 расширился до 125 фамилий форвардов и защитников. Россиян тоже стало больше — десять вместо девяти в 2022-м.

Ни один российский хоккеист не попал в элитную десятку — группу MVP (самый ценный игрок, лучший из лучших в лиге). Кучеров выпал из нее после двух сезонов, а Капризов пока еще не добрался. Хотя у авторов и экспертов изданий были сомнения, оба нападающих все же отправлены в топ-32 — в группу «лиц клуба» (первая звезда команды-претендента или одна из двух звезд чемпионского костяка).

Еще четыре россиянина вошли в топ-60 — группу «звездных игроков» (ведущий хоккеист первой пятерки). Вместе с Панариным (в 2020-м стартовал на уровне MVP) здесь названы Андрей Свечников («Каролина»), Павел Бучневич («Сент-Луис») и Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»).

Еще четыре россиянина дополнили топ-125 — группу «игроков ведущего звена» (хоккеист первой тройки нападающих или пары защитников). Здесь Малкин (в 2020-м был на уровне «лиц клуба») и Овечкин (три года до этого назывался на уровне «звездных игроков»), а также Валерий Ничушкин («Колорадо») и Дмитрий Орлов («Каролина»).

Кто из россиян сыграет привычно круто или поднимет свой уровень, теперь покажет новый сезон. Старт регулярного чемпионата НХЛ — в ночь на 11 октября.