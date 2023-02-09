Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?

Скандалы
Сегодня, 18:45
Русофобские замашки Доминика Гашека приелись настолько, что к заявлениям бывшего вратаря со временем стали относиться спокойнее. Даже пренебрежительно. Пока чех громкими оборотами пытался надавить на НХЛ, все российские хоккеисты продолжали выступать в лучшей лиге мира. Русские прилетели на выставочные матчи в Прагу. Девять наших игроков участвовали в Матче звезд. Заявления Гашека выглядели классическим набросом бессвязных фактов на вентилятор. Все шло своим чередом, как бы того ни хотелось бывшему голкиперу. Однако неприязнь к российским игрокам в Чехии проявляется не только в словах Доминатора.
Паразитирующие заявления Гашека, видимо, подействовали на определенную группу людей. Ситуация дошла до абсурда, когда критике подвергся чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Пользователи социальной сети накинулись на форварда в комментариях под фотографией с Александром Овечкиным. Разъяренные фанаты осудили Пастрняка за совместное фото с российским нападающим на недавнем Матче звезд. Все закончилось тем, что Давид удалил фотографию, чтобы успокоить яростно настроенных против капитана «Вашингтона» подписчиков.
В безобидной фотографии с «Олл-Старз» болельщики разглядели скрытый подтекст, который сами же и надумали. До Пастрняка пытались донести то, что Овечкин в текущей политической обстановке олицетворяет российскую армию. Обвинения такие же абсурдные, как и призывы Гашека приостановить контракты с российскими игроками НХЛ или не пускать их на вынесенные матчи. Все это напоминает дешевую провокацию, которая не имеет ничего общего со здравым смыслом. Намерения Гашека отчетливо выразил в недавнем интервью коллегам из «Известий» вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек. Словак без доли сомнения отметил, что Доминик нацелен на место в парламенте. Все его выступления — попытка построить политическую карьеру.
Гашек добился бы больших успехов в маркетинге и пиаре. Не каждому дано так оценивать текущую повестку и своевременно выстреливать едкими, но в то же время пустыми колкостями в адрес хоккеистов, тренеров или руководителей лиг. Настораживает, что критика спортсменов в Чехии вышла за пределы заявлений Доминика. Оказывается, у бывшего голкипера достаточно единомышленников, которые готовы осудить чешских игроков за совместное фото с россиянами.
Критиков Александра достаточно и в Северной Америке. Однако НХЛ сразу выбрала категоричную позицию — в чемпионате играют лучшие хоккеисты со всего мира. Лига построена на понятных бизнес-процессах. Тирады Гашека комиссар НХЛ Гэри Беттмэн парировал несколькими фактурными обращениями. Здравого смысла в них было больше, чем во всех заявлениях чеха, сложенных воедино. В лиге пояснили, что призывы Гашека ни к чему не приведут, как бы он ни пытался очернить репутацию наших спортсменов. К сожалению, люди в Чехии охотнее ведутся на подобные провокации. В чем мы убедились на примере фотографии Пастрняка с Овечкиным. Банальная попытка запечатлеть ценный момент обернулась локальным — пусть и слегка раздутым — скандалом.