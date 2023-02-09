Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?

Лидер «Бостона» Давид Пастрняк не выдержал давления с родины, решил не разжигать страсти и удалил пост.

Русофобские замашки Доминика Гашека приелись настолько, что к заявлениям бывшего вратаря со временем стали относиться спокойнее. Даже пренебрежительно. Пока чех громкими оборотами пытался надавить на НХЛ, все российские хоккеисты продолжали выступать в лучшей лиге мира. Русские прилетели на выставочные матчи в Прагу. Девять наших игроков участвовали в Матче звезд. Заявления Гашека выглядели классическим набросом бессвязных фактов на вентилятор. Все шло своим чередом, как бы того ни хотелось бывшему голкиперу. Однако неприязнь к российским игрокам в Чехии проявляется не только в словах Доминатора.

Паразитирующие заявления Гашека, видимо, подействовали на определенную группу людей. Ситуация дошла до абсурда, когда критике подвергся чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк. Пользователи социальной сети накинулись на форварда в комментариях под фотографией с Александром Овечкиным. Разъяренные фанаты осудили Пастрняка за совместное фото с российским нападающим на недавнем Матче звезд. Все закончилось тем, что Давид удалил фотографию, чтобы успокоить яростно настроенных против капитана «Вашингтона» подписчиков.

Давид Пастрняк. Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

В безобидной фотографии с «Олл-Старз» болельщики разглядели скрытый подтекст, который сами же и надумали. До Пастрняка пытались донести то, что Овечкин в текущей политической обстановке олицетворяет российскую армию. Обвинения такие же абсурдные, как и призывы Гашека приостановить контракты с российскими игроками НХЛ или не пускать их на вынесенные матчи. Все это напоминает дешевую провокацию, которая не имеет ничего общего со здравым смыслом. Намерения Гашека отчетливо выразил в недавнем интервью коллегам из «Известий» вратарь «Барыса» Юлиус Гудачек. Словак без доли сомнения отметил, что Доминик нацелен на место в парламенте. Все его выступления — попытка построить политическую карьеру.

Гашек добился бы больших успехов в маркетинге и пиаре. Не каждому дано так оценивать текущую повестку и своевременно выстреливать едкими, но в то же время пустыми колкостями в адрес хоккеистов, тренеров или руководителей лиг. Настораживает, что критика спортсменов в Чехии вышла за пределы заявлений Доминика. Оказывается, у бывшего голкипера достаточно единомышленников, которые готовы осудить чешских игроков за совместное фото с россиянами.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Критиков Александра достаточно и в Северной Америке. Однако НХЛ сразу выбрала категоричную позицию — в чемпионате играют лучшие хоккеисты со всего мира. Лига построена на понятных бизнес-процессах. Тирады Гашека комиссар НХЛ Гэри Беттмэн парировал несколькими фактурными обращениями. Здравого смысла в них было больше, чем во всех заявлениях чеха, сложенных воедино. В лиге пояснили, что призывы Гашека ни к чему не приведут, как бы он ни пытался очернить репутацию наших спортсменов. К сожалению, люди в Чехии охотнее ведутся на подобные провокации. В чем мы убедились на примере фотографии Пастрняка с Овечкиным. Банальная попытка запечатлеть ценный момент обернулась локальным — пусть и слегка раздутым — скандалом.