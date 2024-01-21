Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:45

Худший матч «Вашингтона» в новом году: Овечкин опять не забил, Кузнецов — уже в четвертом звене

Капитан «Вашингтона» Овечкин не набрал очков впервые за 8 матчей в НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин в матче против «Сент-Луиса».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен
«Кэпиталз» без шансов уступили «Сент-Луису» и проиграли всухую четвертый раз за сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Вашингтон» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Парэйко — 8 (мен., Томас), 2:37 — 1:0. Шенн — 10 (Фолк, Бучневич), 27:44 — 2:0. Нейберс — 14 (бол., Томас, Кайру), 55:51 — 3:0.
Вратари: Биннингтон — Линдгрен.
Штраф: 22 — 20.
Броски: 29 (12+6+11) — 18 (5+9+4).
Наши: Александров (10.40/2/0), Бучневич (17.53/3/+1), Торопченко (12.10/0/0) — Алексеев (16.16/1/-1), Кузнецов (16.09/0/0), Овечкин (21.45/2/-1).
Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей

Незадолго до ответной встречи «Вашингтона» и «Сент-Луиса» в Миссури самым обсуждаемым событием среди болельщиков «Кэпиталз» стал перевод Евгения Кузнецова в четвертое звено. После четырех пустых матчей от российского центра главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери все-таки решился убрать его от Александра Овечкина и Тома Уилсона. И нежелание разбивать вполне работающие тройки Строума и МакМайкла вынудило канадского коуча поменять потухшего челябинского мастера с прямолинейным ролевиком Ником Даудом. Впрочем, этот размен никак не помог ему одержать третью победу подряд.

Сегодня «Кэпс» напомнили, насколько они ужасны в большинстве. Уже на третьей минуте гости получили шанс оперативно открыть счет в матче после удаления Адама Годетта. Только фол нападающего «Блюз» обернулся для них быстрым голом хозяев, которые удачно перехватили в своей зоне парашютик на Овечкина и реализовали выход «2 в 1» броском Колтона Парэйко. Как оказалось, этого «Музыкантам» более чем хватило для победы над абсолютно пустым соперником.

Ждать от команды со слабой центральной осью и отсутствием классных разыгрывающих защитников за спиной у стремительно сдающего Джона Карлсона высокого процента реализации лишнего давно уже не приходится. Но даже в сравнении с куда более слабыми командами спецбригады «Вашингтона» выглядят максимально пресно и безыдейно.

То, что свой единственный по-настоящему голевой момент в формате «5 на 4» парни Карбери создали лишь с третьей попытки, которую им под конец второго периода подарил Павел Бучневич, уже мало кого удивляет. Причем не удалось воспользоваться им Овечкину, который вполне мог забросить свою девятую шайбу в сезоне. Капитан «Столичных» мог реанимировать свою команду после классного паса на дальнюю штангу броском в касание, но уперся в блин Джордана Биннингтона.

Незадолго до второго перерыва в трансляции вылезла плашка, напомнившая, что «Вашингтон» выиграл сразу 12 матчей, в которых ему приходилось отыгрываться. Однако рассчитывать на камбэк в третьем периоде со скудными четырьмя бросками в створ было наивно. В заключительной двадцатиминутке «Кэпиталз» и близко не выглядели командой, которая хочет победить и готова выпрыгнуть из штанов ради двух очков.

Единственным шагом, которым Карбери попытался перевернуть ход матча, стал перевод Коннора Макмайкла в звено к Овечкину и Уилсону. Но к 45-й минуте он уже был припаркой для мертвеца. Хозяевам не составило большого труда окончательно добить гостей минуте шайбой Джейка Нейборса в большинстве. И есть ощущение, что эту встречу «Столичные» проиграли намного раньше — еще до выхода на лед. «Без атаки», — именно под таким заголовком уже через несколько минут после сирены вышел материал в легендарном англоязычном блоге «Russian Machine Never Breaks». Поспорить с этим тезисом сложно — этой ночью команда из столицы США провела свой худший матч в 2024-м году. Уж с точки зрения игры в нападении точно.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сент-Луис Блюз
1
Обсудить
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Чемпион Европы из России будет выступать за Узбекистан. Он устанавливал рекорды мира и живет в США
Группировка войск «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Украинский боевик допустил оставление плацдарма на Днепре
Пожар произошел в терминале «Новатэка» в Усть-Луге Ленинградской области
Популярное видео
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Гавриков о будущем рекорде Овечкина: «Все будут рады, мы станем свидетелями исторического момента»
Овечкин прокомментировал хет-трик Оши в матче с «Сент-Луисом»
Овечкин догнал Парка по результативным передачам за карьеру в НХЛ
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин вернулся после травмы! Не забил, но помог «Вашингтону» победить
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Возвращение Святого Патрика. Легендарный Руа — новый тренер «Айлендерс»