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Сегодня, 14:30

Кучеров должен переключить себя в режим плей-офф. От его игры «Тампа» зависит намного больше, чем раньше

«Тампа-Бэй» проведет второй матч с «Флоридой» в ночь на 24 апреля
Игорь Рабинер
Обозреватель
Энтони Дюклер, Никита Кучеров и Брэйден Поинт.
Фото USA Today Sports
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Два Кубка Стэнли — огромный опыт, но «Лайтнинг» с тех пор сильно изменились.

А вы говорите, хит Тарасенко на Кучерове. Посмотрите, как Лафренье — никакой не силовик, а первый номер драфта-2020 — встретил в чужой зоне у борта Иорио, сразу после чего Панарин забил второй гол «Рейнджерс» в уверенно выигранном первом матче серии с «Вашингтоном». И это тоже никто не собирался свистеть.

Это плей-офф, детка. И к этому надо быть готовым. Иначе в Кубке Стэнли делать нечего.

Хоккеисты &laquo;Флориды&raquo; после победы в&nbsp;первом матче против &laquo;Тампы&raquo;. «Флорида» сдержала Кучерова. Это ключ к успеху в серии

А Кучерову, естественно, требуется какое-то время, чтобы переключиться с битья рекордов в регулярке на тяжелейшую и жестокую работу в плей-офф, где за ценой никто не стоит. «Флорида» — не только мастеровитая, но и габаритная, жесткая команда, где прекрасно понимают, что остановить Никиту — главное в успехе в серии. В остальном «Пантерз» сейчас и так сильнее и сбалансированнее.

Тем не менее хочется, чтобы Кучеров нашел выход из такой ситуации. А великолепный голевой пас Стэмкосу за несколько секунд до конца, ставший первым для Никиты очком в этой серии, — намек на то, что процесс пошел. Притом что в целом стартовый матч Битвы за Флориду получился для него неудачным.

Фото USA Today Sports

Вижу, кое-кто из читателей не понял мою мысль о необходимости переключения Кучерова с личных подвигов регулярного чемпионата на суровую реальность плей-офф. Мол, как так, Никита же дважды выигрывал Кубок Стэнли и в обоих этих сезонах становился его лучшим бомбардиром — ему ли не знать, что такое плей-офф и как на него переключаться?

А давайте-ка вспомним для иллюстрации того, что я имею в виду, как сложился для Кучерова Кубок Стэнли после прошлого «Арт Росса» со 128 очками в 2019 году. Сложился он так — суперфаворит (в отличие от нынешней ситуации) «Тампа», побившая все рекорды в регулярном чемпионате, отлетела 0-4 в серии с «Коламбусом», Никита ограничился двумя передачами, а в концовке второго матча серии схватил удаление до конца игры и дисквалификацию на третью за грубый фол на защитнике «Блю Джэкетс» Нутивааре.

Никита Кучеров&nbsp;&mdash; претендент на &laquo;Харт Трофи&raquo;. Кучеров — и есть «Тампа». Возьмет ли он еще один престижный индивидуальный приз?

Но что произошло дальше? В следующем сезоне Кучеров, сытый регуляркой, зато голодный до Кубка Стэнли, был полностью сконцентрирован на последнем, набрал скромные для себя 85 очков, зато потом выдал сумасшедший плей-офф. При этом проводил его с травмой, после чего последовала операция и полностью пропущенная следующая регулярка, когда «Тампа» воспользовалась ситуацией и дырой в правилах НХЛ, поместив Никиту в долгосрочный список травмированных и выведя его зарплату за потолок. К плей-офф он вернулся, и снова Кучеров стал лучшим бомбардиром, а «Тампа» взяла еще один трофей.

А сегодня все это выглядит скорее как ситуация 2019 года. Тем более что «Лайтнинг» далек от себя того образца, и Куч персонально сейчас значит для «Молнии» намного больше — очень возможно, что без него и плей-офф никакого не было бы. Нижние звенья — ужас-ужас, намного хуже все стало в защите (и по кадрам, и по игре), Василевский после операции только обретает себя привычного.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Гонка за «Арт Россом» и за сотой голевой передачей не могла не отнять у Никиты много сил и эмоций. Одна его реакция на пас N 100, редчайшая улыбка и все такое прочее говорят, насколько это для него было важно. И для любого было бы так. Когда сезон пошел подобным образом, никто не рассудит: нет, мол, надо себя притормозить и сосредоточиться на плей-офф. Это жизнь, она идет естественным путем. Куч втравился в эту гонку на невообразимом уровне и вышел из нее победителем.

Хватит ли у него при этом тех же сил и эмоций, чтобы сыграть в плей-офф на уровне 2020 и 2021 года — не уверен. И бить его будут (уже начали), но в те годы это его остановить не могло, и силовые, подобные этому от Тарасенко, тогда вообще не обсуждались.

Сергей Бобровский, Александр Овечкин и&nbsp;Андрей Василевский. Овечкин против Панарина, Бобровский против Кучерова с Василевским. Разбор пар Кубка Стэнли

И главное тут даже в другом — «Тампа» сейчас иная. От Кучерова в нынешней зависит почти всё, а у серьезного претендента на Кубок так быть не должно. Когда все или почти все яйца сложены в одну корзину, вы понимаете, что с этой корзиной можно сделать. Поэтому на хиты против Никиты, на методы его опеки и контроля обращают так много внимания.

Никита Кучеров
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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