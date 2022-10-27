Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?

Ясности с форматом турнира сильнейших хоккеистов по-прежнему нет.

Проведение Кубка мира-2024 по хоккею неделя за неделей становится туманнее. НХЛ ищет путь, как соблюсти компромисс между бунтующей Европой и Россией, которую отрезали от мировых соревнований. Международный бан нашей сборной усложнил жизнь организаторов. Они планировали провести турнир в формате «лучшие из лучших». Без Овечкина и Малкина, Панарина и Кучерова, Шестеркина и Василевского интерес и статус КМ снизятся. Обвалятся доходы организаторов, и нет гарантий, что удастся договориться с каждой заинтересованной стороной на выгодных условиях.

Нежелание европейских стран (Финляндии, Швеции и Чехии) выходить на лед против России бьет по пальцам организаторам Кубка мира. В мирное время решались бы только вопросы о сроках, формате и экономической части турнира. Когда в процесс вклиниваются политические факторы, не обходится без бурных обсуждений и запутанных сюжетов. Угодить двум сторонам и не растерять собственную выгоду — так коротко звучит задача организаторов КМ. Неудивительно, что, столкнувшись с такими трудностями, в Северной Америке заговорили о возможном переносе турнира.

В заявлениях НХЛ касательно Кубка мира и российской сборной мало последовательности. Чиновники словно следуют известной установке, желая и на рыбалку сходить, и снасти не испортить. Изначально НХЛ утверждала, что планирует КМ с участием нашей сборной. Как только из Европы прилетел категоричный ответ с кричащей позицией, что финны, шведы и чехи отказываются играть с русскими, организаторы пожали плечами и поставили под сомнение статус России. Из-за политического давления НХЛ маневрирует между двумя лагерями, пытаясь соблюсти собственные, в особенности финансовые, интересы и не превратить турнир в первенство водокачки.

Пока обсуждения не дошли до точки, когда жесткую позицию о Кубке мира начнут выражать сами хоккеисты. Убежден, что шведы, финны и чехи не видят преград, чтобы встретиться с Россией на Кубке мира. Многие играют в одних командах с русскими, отлично ладят и будут только рады схлестнуться на турнире сильнейших хоккеистов. Европейские федерации, потерявшие границы здравого смысла, выступают против этого. Лишая тем самым местных звезд бесценного шанса — сыграть на престижном турнире, который войдет в историю.

Александр Овечкин. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Идея отсрочки КМ все более актуальна, несмотря на то, что до ориентировочной даты старта турнира (февраль 2024-го) остается больше года. Слишком много противоречий, которые не зависят ни от хоккейных федераций, ни от ИИХФ, ни от бенефициара турнира НХЛ. Хотя ИИХФ при желании могла повлиять на бунтующие европейские сборные. Однако президент Люк Тардиф открестился от Кубка мира, заявив, что федерация не занимается организацией турнира. Француз трусливой позицией абсолютно не способствует решению противоречий в хоккейном мире. Пускай ИИХФ напрямую непричастна к проведению КМ, от турнира в формате всех сильнейших дивиденды получит в том числе международная федерация.

Новая информация о будущем Кубка мира появится 4-5 ноября, когда заинтересованные стороны соберутся для обсуждения в финском городе Тампере на вынесенных матчах регулярки между «Колорадо» и «Коламбусом». НХЛ так и не придумала, как решить российский вопрос. Европу не устраивает вариант, если наши хоккеисты прилетят на турнир под другим (нейтральным) флагом. И до тех пор, пока организаторы не найдут компромисса между лагерями, вердикт о КМ будет откладываться. Ясности с форматом турнира по-прежнему нет.