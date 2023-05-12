Каменский рассказал, почему не будет следить за чемпионатом мира-2023

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский рассказал, что не будет следить за чемпионатом мира по хоккею.

«Не планирую следить за чемпионатом мира по хоккею. Поскольку сборная России не выступает, то никакого интереса к турниру у меня нет. Я лучше послежу за НХЛ. Вообще не считаю этот чемпионат мира полноценным, поскольку в нем не участвуют сборные России и Белоруссии», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские и белорусские хоккеисты пропустят турнир из-за отстранения.