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Сегодня, 03:46

Толпа болельщиков встретила Махачева и Хабиба после UFC 280

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Несколько десятков болельщиков собрались у отеля в Абу-Даби, где проживает Ислам Махачев, в субботу победивший Чарльза Оливейру и ставший чемпионом UFC в легком весе.

Дагестанская команда приехала на автобусе. Махачев и Хабиб Нурмагомедов вышли через 8 минут и были встречены овациями. Менеджер Махачева Ризван Магомедов продемонстрировал фанатам чемпионский пояс.

Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний дагестанец завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

Махачев — третий чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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