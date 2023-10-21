Гаджиев — о победе Чимаева: «Без таких боев мечтать о чемпионстве не стоит»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Хамзата Чимаева над американцем Камару Усманом в соглавном поединке UFC 294.

«Ожидаемо тяжелый бой для Хамзата. Согласен с решением судей. Это была хорошая проверка для Хамзата. Без таких боев мечтать о чемпионстве не стоит. Чимаеву нужно задуматься о своей тактике и кардио на пятираундовый бой. Только тогда он сможет забрать пояс в среднем весе», — сказал Гаджиев «СЭ».

Чимаев следующий бой может провести за титул чемпиона в среднем весе против американца Шона Стрикленда (28-5). В прошлом бою Чимаев победил Кевина Холланда (25-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.