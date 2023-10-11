Шлеменко заявил, что Оливейре не повезло получить травму перед поединком с Махачевым

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко считает, что Чарльзу Оливейре просто не повезло получить травму перед титульным поединком UFC с Исламом Махачевым.

«Считаю, что снятие Оливейры с боя связано вовсе не с опасениями проиграть Махачеву, а даже наоборот — [со стремлением] увеличить свои шансы на победу над ним. Скорее всего, у него возникли определенные проблемы, а он жаждет подойти к сражению с россиянином в оптимальных кондициях. Что касается его спарринга за десять дней до схватки и рассечения, я сам попадал в схожие ситуации. От подобного полностью себя застраховать невозможно. Конечно, меры предосторожности соблюдаются, но это контактный вид спорта», — заявил Шлеменко RT.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.