Соннен заявил, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру ради боя с Эдвардсом на UFC 300

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, заявил экс-боец организации и аналитик Чейл Соннен.

«Тренер Хавьер Мендес, владелец и тренер зала АКА, вернулся с интервью и рассказал, что Хабиб возобновил тренировки с ним.

Он сказал: «Хабиб всегда тренируется, но когда готовится к боям, то тренируется только со мной», — сказал Соннен на своем Youtube-канале.

Соннен допустил, что Нурмагомедов может подраться с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

Турнир UFC 300 пройдет в ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что на этом же турнире может провести бой Конор Макгрегор. Потенциальным соперником ирландца должен стать американец Майкл Чендлер.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.