Тренер Дудаковой о болезни спортсменки: «Вика плакала полтора часа от боли, не могла ни спать, ни сидеть»

Гасанали Гасаналиев, тренер российского бойца Виктории Дудаковой, рассказал подробности заболевания спортсменки накануне турнира UFC 294. Он отметил, что именно по этой причине его подопечная не сделала вес.

«Вика 13 сентября поймала стафилококк в Таиланде и в течение пяти недель у нее вышло 11 фурункулов. Когда она выходила на бой, у нее все шорты в крови были сзади на левой ягодице. Из-за этого она не сделала вес. Но даже в таком состоянии она должна обыгрывать таких соперниц. Еще вчера стоял вопрос драться или не драться. Она плакала почти полтора часа, потому что устала от этой боли на протяжении пяти недель. Она не могла ни спать, ни поворачиваться, ни сидеть. Постоянно принимала ибупрофен и противовоспалительные. Очень тяжело было», — цитирует Гасаналиева MMA.Metaratings.ru.

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби 24-летняя Дудакова победила 38-летнюю американку Джин Ю Фрей единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Для россиянки это вторая победа в UFC.

На бой Дудакова вышла под песню исполнителя Ярослава Дронова (Shaman) «Я русский».