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21 октября, 23:21

UFC 294: Махачев нокаутировал Волкановски и другие результаты турнира

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В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 294. В главном бою чемпион легкого веса Ислам Махачев (25-1) победил чемпиона полулегкого веса Александра Волкановски (26-3) нокаутом в первом раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основной кард

Легкий вес: Ислам Махачев (Россия) победил Александра Волкановски (Австралия) — KO, 1-й раунд.

Средний вес: Хамзат Чимаев (Объединенные Арабские Эмираты) победил Камару Усмана (Нигерия) — Решением большинства судей.

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия) — Бой признан несостоявшимся (запрещенный удар коленом).

Средний вес: Икрам Алискеров (Россия) победил Варлея Алвиса (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Легчайший вес: Саид Нурмагомедов (Россия) победил Муина Гафурова (Таджикистан) — Сабмишн, 1-й раунд.

Предварительный кард

Наилегчайший вес: Мухаммад Мокаев (Великобритания) победил Тима Эллиотта (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Легкий вес: Тревор Пик (США) победил Мохаммада Яхья (Объединенные Арабские Эмираты) — Единогласное решение судей (29-28, 30-27, 30-27).

Легчайший вес: Джавид Башарат (Афганистан) — Виктор Генри (США) — Бой признан несостоявшимся (удар в пах)

Средний вес: Седрик Дюма (США) победил Абу Азайтара (Германия) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Легкий вес: Майк Бриден (США) победил Аншула Джубли (Индия) — KO, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Мухаммад Наимов (Таджикистан) победил Натаниэля Вуда (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Минимальный вес: Виктория Дудакова (Россия) победила Джин Ю Фрей (США) — Единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Шарабутдин Магомедов (Россия) победил Бруну Силву (Бразилия) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию всех боев турнира UFC 294.

Алекс Волкановски
Икрам Алискеров
Ислам Махачев
Камару Усман
Магомед Анкалаев
Саид Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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