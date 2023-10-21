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Сегодня, 23:02

Немков признался, что ожидал большего от боя Чимаева и Усмана: «Думал, будет больше рубки»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков в комментарии «СЭ» поделился эмоциями от победы Хамзата Чимаева над американцем Камару Усманом в соглавном поединке UFC 294. За Чимаева прогосовало большинство судей (29-27, 29-27, 28-28).

«Честно, ожидал большего от боя. Думал, будет больше рубки, активных движений. Второй раунд был вообще не зрелищным, первый и третий — более-менее интересный. Хамзат показал хорошую работу, но все равно к третьему раунду подустал. Неизвестно, как бы сложился бой, если бы Усман готовился и прошел бы полноценный лагерь. Бой понравился», — сказал Немков «СЭ».

В активе 29-летнего Чимаева теперь 13 побед в 13 поединках в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Усмана в ММА — 24 боя, 20 побед и четыре поражения.

Чимаев следующий бой может провести за титул чемпиона в среднем весе против американца Шона Стрикленда (28-5). В прошлом бою Чимаев победил Кевина Холланда (25-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Вадим Немков
Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
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