Дана Уайт разрешил флаги. Но российские бойцы и до запрета крайне редко выходили на поединки с триколором

Не надо ждать этого и от Ислама Махачева.

В апреле 2022 года Дана Уайт сообщил, что бойцам UFC больше нельзя выносить флаг своей страны в октагон. Президент промоушена не стал запрещать символику отдельных государств, а просто запретил все — так проще и справедливее. Но в октябре 2023-го на турнире UFC Fight Night в Вегасе мы снова увидели бойцов с флагами — можно было увидеть и американский флаг, и польский, и греческий. Оказалось, с этого момента флаги возвращаются: Уайт решил, что люди стали слишком мягкими, а на мнение общественности ему плевать.

На следующем ивенте в Вегасе выступит Ирина Алексеева — девушка уже сообщила «СЭ», что планирует вынести российский флаг, причем вместе с казахстанским. Удивительно, но Алексеева станет только десятым бойцом UFC из России, который прихватил флаг с собой в клетку.

До запрета таких было всего девять, что в семь раз меньше, чем общее число бойцов, которые представляли Россию до запрета, а значит имели возможность вынести флаг — таких 64. Если учитывать тех спортсменов, которые родились в России или сами являются полностью или частично русскими, но выступают за другую страну, число будет еще больше.

Первым, кто вынес флаг России в октагон UFC, был Константин Ерохин в поединке с Габриэлем Гонзагой. Это второй и последний поединок Константина в UFC, на первый он шел без флага, а секунданты развесили на сетке рекламный баннер — тогда это еще разрешали в UFC. Также по одному выходу у Романа Копылова (флаг перед боем с Карлом Роберсоном нес один из угловых), Ислама Махачева (флаг перед боем с Лео Кунтцем нес Абдулманап Нурмагомедов) и Александра Яковлева, который сам нес флаг перед боем с Алексом да Силвой.

Единожды флаг выносил и Аскар Аскаров — это было в дебютном поединке против Брэндона Морено. Бой завершился вничью, а Аскаров стал первым и единственным бойцом, кто вынес не только флаг России, но и Дагестана.

Дважды с флагом в клетку выходил Алексей Кунченко, причем бывший чемпион М-1 побеждал в UFC ровно до того момента, пока не вспомнил о триколоре. Бои с Тиаго Алвесом и Юсином Оками он выиграл, а на поединок с Гилбертом Бернсом и Элизеу Залески взял флаг и проиграл обоим бразильцам.

Али Багаутинов выходил с флагом трижды — в боях против Джина Эрреры, Киоджи Хоригучи и Деметриуса Джонсона (титульник). Иногда Багаутинов выносил флаг сам, иногда в этом ему помогал Камил Гаджиев, который был в числе секундантов.

Неожиданно на втором месте в этом списке оказался боец, который сейчас представляет Казахстан. Дамир Исмагулов родился в Оренбурге и начинал карьеру в UFC как россиянин, но позже стал выступать за Казахстан. При этом на все четыре поединка до запрета Даны Уайта Исмагулов выходил с двумя флагами: казахстанским и российским. Это было в боях против Алекса Джорджиса, Йоэля Альвареса, Тиаго Мойзеса и Рафаэля Алвеса.

А самым патриотичным бойцом в том, что касается государственной символики, оказался Петр Ян, который вынес флаг России в UFC восемь раз. Впервые Ян держал в руках триколор, выходя на дебютный поединок против Теруто Исихары, а пока в последний раз — перед боем с Кори Сэндхагеном. Также Петр выносил флаг в клетку перед поединками против Джин Су Суна, Дугласа Силвы де Андраде, Джона Додсона, Джимми Риверы, Юрайи Фейбера и Алджамейна Стерлинга (первый бой).

Можно ли считать такой жест, как вынос флага в клетку, проявлением патриотизма? Определенно да, но не каждый воспринимает это именно так. Некоторым бойцам наверняка достаточно того факта, что белый, синий и красный отображаются на графике рядом с его именем и фамилией, а также на экранах арены при объявлении бойца Брюсом Баффером.

21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294, где выступят сразу шесть бойцов из России. От каждого из них наверняка будут ждать российского полотнища в руках при выходе в клетку, особенно от Ислама Махачева как чемпиона. Но стоит ли такого жеста ждать от Ислама? Определенно нет, но в этом не нужно искать трагедию.

Ислам Махачев. Фото Соцсети

Махачев никогда не выносил флаг России — в дебютном поединке это было сделано по инициативе Абдулманапа Нурмагомедова, который и после боя праздновал победу, размахивая триколором. Перед следующими 13 поединками Ислам флаг России не нес.

Махачев и не обязан выносить какой-либо флаг: он выступает в полностью коммерческом спорте и не расходует государственный бюджет. Это как винить снукериста Ронни О'Салливана за то, что тот не начал матч обернутым во флаг Англии. Поэтому махать флагом только потому, что так надо, Махачеву незачем.