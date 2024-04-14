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Сегодня, 08:30

Холлоуэй выдал безумный нокаут на UFC 300! Макс вырубил Гейджи за секунду до конца боя

Холлоуэй нокаутировал Гейджи на UFC 300
Отдел единоборств «СЭ»
Макс Холлоуэй.
Фото USA Today Sports
Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй.
Фото USA Today Sports
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Гаваец вошел в историю.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 300, в главном событии которого Алекс Перейра провел титульный поединок в полутяжелом дивизионе против Джамала Хилла. А в третьем по значимости бое Джастин Гейджи и Макс Холлоуэй определили обладателя пояса BMF.

Гейджи завоевал этот титул в июле 2023 года, когда вырубил Дастина Порье хай-киком во втором раунде. Джастин взял реванш за поражение пятилетней давности, а награждал его бывший и первый в истории обладатель символического титула Хорхе Масвидаль. На UFC 300 Гейджи провел первую в истории защиту пояса BMF, а в соперники ему подобрали полулегковеса Макса Холлоуэя, который ради такого поднялся в легкий дивизион.

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Холлоуэй в 66 кг шел на серии из трех побед, но этот винстрик не гарантировал ему титульный поединок, потому что он проиграл недавнему чемпиону Алексу Волкановски целых три раза, а окончание трилогии получилось совсем разгромным. Макс поднялся в весе без особых титульных амбиций, но ради яркого поединка, тем более Дана Уайт пообещал шестикратное увеличение бонусов: вместо 50 тысяч долларов в этот вечер платили 300 тысяч.

Поединок Гейджи и Холлоуэя проходил по довольно очевидному сценарию. Бойцы нащупывали дистанцию, но больше урона получал Гейджи. Сначала Холлоуэй сломал Джастину нос, а затем попал пальцем в глаз. Гейджи после паузы продолжил поединок, но было очевидно, что сделал он это уже на характере. Позже Холлоуэй снова попал сопернику в глаз — во второй, но Джастин снова продолжил бой.

Джастин Гейджи — Макс Холлоуэй.
Фото USA Today Sports

Макс переигрывал Джастина по очкам, но поединок смотрелся довольно спокойно — точно ниже ожиданий. Он вряд ли соответствовал тому статусу, который ему присвоили, то есть говорить о титуле самого крутого засранца тут было тяжело. Однако к четвертому раунду Гейджи разогнался и даже отправил Холлоуэя в нокдаун — возможно, первый в карьере.

Казалось, у Джастина еще есть шанс переломить ход боя, но время шло, бой близился к завершению, а Холлоуэй все равно был ближе к победе по очкам. От финиша оба были довольно далеки, а дополнительные 300 тысяч хочется всем: видимо, поэтому на последних секундах поединка соперники пошли в открытую рубку. Победителем из нее вышел Холлоуэй: правым боковым он отправил Гейджи в глухой нокаут за одну секунду до сирены.

Холлоуэй повторил рекорд Яира Родригеса, который вырубил Корейского Зомби локтем с разворота на той же временной отметке, но важнее тот факт, что риск Макса оправдался: его точно наградят шестикратным бонусом, а поединок несомненно войдет в историю UFC — и неважно, что по содержанию это был не лучший бой ни Холлоуэя, ни Гейджи.

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