«Хабиб стал еще крепче, он бы задавил Стриклэнда, 100 процентов». Интервью с Исламом Махачевым

Эксклюзив перед боем года.

21 октября чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (24-1) подерется с Александром Волкановски (26-2) на UFC 294 в Абу-Даби.

В преддверии титульного реванша «Спорт-Экспресс» созвонился с Исламом и обсудил предстоящий бой, что пошло не так в первом поединке, могучую физическую форму Хабиба и его способность побить действующего чемпиона в среднем весе, покупку телефона маленькой дочке и переучивание из левши в правшу по религии.

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— У вас, пожалуй, самая большая команда в мире ММА. Не думали о покупке самолета или это слишком дорого?

— Думаю, это неоправданно дорого. Сейчас еще такая обстановка, тяжело летать на своих самолетах людям, это большие расходы. Самолеты, мне кажется, есть у тех, кто вообще не знает, сколько у них денег (смеется). Мы пока до этого уровня не дошли.

— Три боя подряд не видим твои фирменные зацепы голенью изнутри. Разонравился этот перевод?

— Нет, просто соперники уже готовятся, именно этот момент разбирают. Я даже помню, когда я нокаутировал Тибау, его тренер, наш знакомый из American Top Team, подходит потом ко мне: «Мы весь кэмп готовились к подсечками, к зацепам, но ты нас на удар поймал» (смеется).

«Волкановски финиширует меня Багги-чоуком? Он даже на отработках этот прием не сделает»

— Ты говорил, что в зале иногда работаешь над твистером. С Волкановски два раза хорошо сидел у него со спины, насколько сложно провести такой экзотический прием конкретно с ним?

— Ну, знаешь, с ним почти все болевые неудобны, он такой маленький, коренастый. Даже шея маленькая, задушить тяжело. Думаю, с соперником повыше этот прием легче прокатит. Твистер — такой довольной тяжелый технически прием, там много нюансов должно быть.

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— Крейг Джонс, тренер Волкановски по БЖЖ, сказал, что если ты зайдешь на ручной треугольник, Алекс поймает тебя на Багги-чоук. Пусть он и в шутку сказал, но ты ради интереса прогнал пару раз защиту от этого приема?

— Я, если честно, не знаю, что такое Багги-чоук (смеется).

— Ну это когда оппонент из бокового контроля берет тебя в обхват, ты трицепсом отжимаешь его голову вниз, закидываешь ногу, связываешь ее с руками, связываешь ноги и душишь.

— Это когда я сбоку... все, я понял. Да не (смеется), с данными Волкановски это нереально. Мне кажется, он даже на отработках этот прием не сможет закрыть. Если я правильно понял, о чем речь.

— В 5-м раунде с Волкановски все шло идеально три минуты, ты разбивал его, а потом бой резко перевернулся. Что бы сейчас сделал там по-другому?

— Сейчас бы я после того, как пропустил удар, 100% не пошел бы вниз. Я же сам практически лег на спину, чтобы снизу поработать. Это была моя ошибка. Я бы просто не оказался бы снизу, зацепился бы, клинчевал.

— Там вообще был пропущенный удар? Тяжело понять даже с повтора.

— Удар был. Но не сказать, что удар меня потряс. Там на видео видно, что я проходил в ноги и как будто от удара пошатнулся или присел. Но я просто проходил в ноги, и удар пришелся в область уха. Удар был хороший, но не так, чтобы он меня пошатал или ушатал. Ошибка была, что я в голове подумал: «Я выигрываю, зачем рисковать, может, в партере получится».

— То есть это не нокдаун, как они официально занесли в статистику?

— Я бы не сказал, что это нокдаун. Можете посмотреть, как только он замахивается, я уже сразу наклонялся, чтобы пойти вниз.

— С чем можно сравнить нагрузку 5-раундового боя? Ты когда проснулся на следующее утро, сильно все болело?

— Ну, голова не болела от пропущенных ударов, я сильных ударов не пропускал в этом бою. Ноги болели, помню, спина. Другими словами не могу описать, но чувствовал себя, как чувствуют после тяжелого боя (смеется). Просыпаешься — шея, спина, ноги [болят]. Было ощущение, что я после нелегкого боя.

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— Нельзя это сравнить с многокилометровым кроссом, какой-то тренировочной нагрузкой?

— Нет-нет. Ни с чем ты не сравнишь пять тяжелых раундов.

— Али Абдельазиз сказал, что Волкановски в день боя весил больше тебя на 2 фунта. Это Али в своем стиле или правда?

— Нам, честно, юрист UFC сказал на встрече, что 1,5 кг у нас была разница. Я примерно это знал, что не смог набрать вес, что мне просто не хватило времени набрать. Чтобы вы понимали, я в 8 утра проснулся от будильника и мне уже пора было выезжать на арену. Я даже в номере сварил яйца и думаю, поесть или не поесть, потому что до боя мало времени, переварится ли это все. Даже Хабибу звонил за день до боя: «Такая и такая ситуация, нет времени даже утром размяться, сразу на арену выезжаем, турнир начинается в 5 утра». И Хабиб сказал мне: «Честно, я не был никогда в этой ситуации и не хочу давать тебе совет, посмотри сам по ситуации».

— А молитву хотя бы успел сделать, если пришлось вставать в 8 утра, ни на что не было времени?

— Да, конечно. Время намаза когда, тут не стоит вопроса делать — не делать. Тут нет вариантов, у нас есть пять намазов, поставленное время. Это даже не обсуждается, чем бы ты ни занимался.

«Хабиб многое поменял как тренер. Мы перестали делать три тяжелых спарринга в неделю»

— В мае у тебя была встреча с всемирно известным мусульманским проповедником Закиром Найком, ты благодарил его потом за советы. Что особенно запомнилось?

— Мы много о чем общались, просто человек... он в нашей религии очень большой человек. Просто его отношение к людям, поведение заставляли меня стесняться вообще перед ним. Он вел себя так, как будто он ничего из себя не представляет, хотя он очень большой человек. Мы встречались в Катаре, и люди были поражены его нравом. Его нрав — это то, чего бы я пожелал каждому.

— Из всего твоего окружения кто для тебя источник житейской мудрости, у кого ты можешь поучиться отношению к людям, принятию сложных решений?

— Не секрет, что это Хабиб. С большим жизненным опытом человек. Где-то ты чему-то учишься, где-то читаешь, узнаешь, но самое главное — это практика. Он все это прошел, видел, и в моей ситуации я прохожу тот же самый путь, который он уже прошел.

Фото из соцсетей Хабиба

— Хабиб добавляет как тренер что-то новое сейчас в организацию тренировки, новые упражнения, подходы?

— Добавляет, очень много добавляет. Например, наш одноклубник подрался, и мы уже начинаем разбирать, почему, как, что за момент. И вот там ты очень сильно понимаешь видение Хабиба, как он видит бой. В подготовке он очень многое поменял. Например, последний год мы поменяли спарринги. Раньше у нас в понедельник, среду, пятницу были дни тяжелых спаррингов, теперь мы убрали один день. Хабиб сказал: «Я считаю, что не стоит себя изнашивать на спаррингах, надо два раза в неделю их делать. Остальное время можете поработать легко, аккуратно, легкие спарринги». Теперь дни тяжелых спаррингов у нас остались только понедельник и пятница. Потому что зачастую спортсмен может себя загнать на этих спаррингах, он может карьеру закончить в этой клетке для спаррингов.

— По умению анализировать бои ты в вашей команде кого бы поставил на второе место после Хабиба?

— У нас есть в команде Сайгид Изагахмаев. Он не один турнир UFC не пропускает. Не то что UFC, а вообще все бои смотрит, всех бойцов знает, всех анализирует. Тоже хорошо разбирается в боях.

— Кто физически сильнее — Арман Царукян или Александр Волкановски?

— Ну знаешь, как... оба эти боя сложились не в лучшую сторону для меня в плане восстановления (перед боем с Царукяном Махачев отравился. — Прим. «СЭ»). С Волкановски тяжелый бой был, его данные... По физическим показателям он сто процентов сильнее всех в своем весе. Он такой коренастый, у него данные под физическую силу именно. И я думаю, в легком весе он сильнее физически, чем 90% бойцов.

— Тебя путали его финты, раздергивания?

— Это напрягает, напрягает очень сильно. Когда фейки-фейки человек делает, это очень сильно напрягает. Думаю, у каждого бойца это в арсенале должно быть: челнок-фейк, потому что ты не знаешь, что прилетит, и ты постоянно поэтому начеку. И тяжело быть постоянно начеку.

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— Мы тебя почти никогда не видим в правше. Можешь ли ты на таком уровне переключиться в нее и работать, скажем, раунд?

— В правше я не скажу, что у меня стойка на уровне. Я могу двигаться и... Я вообще пишу правой, я был левшой, родился левшой, но родители приучали меня все делать правой рукой, кушать, писать. Из-за этого у меня правое и левое полушарие неплохо развиты.

— А это по религии, что нужно быть правшой?

— Да. И у нас в религии ты обязан кушать правой рукой.

— А есть мнение, что левши более талантливые, нестандартные.

— Не знаю такую статистику, но в зале мало левшей. Помню, когда Люк Рокхольд готовился под Мачиду, никого в зале не было левшей, и я спарринговался с ним.

«Если я смогу сопровождать дочку в школу и обратно, то телефон ей явно не нужен»

— Камару Усман не бегает из-за больных коленей. Представим, что мы полностью убираем бег из твоей работы — насколько это скажется на форме?

— Не могу сказать, но думаю, бег — один из основных этапов. Мало где еще ты можешь так поднять свой пульс, как на беге.

— А адекватно заменить бег эйрбайком нельзя?

— Думаю, нет. Знаешь, почему? В кроссе ты можешь поднять пульс 200 и тебе еще 1.5 километра бежать. А на байке тяжело будет так держать пульс.

— Если бы Хабиб согнал сейчас десяточку и заявился в средний вес, он бы мог побить Стриклэнда?

— Сто процентов. Я уверен в этом, что он мог бы его побить. Как Хабиб тренируется сейчас, он мог бы выйти. Сейчас будут люди это обсуждать, я не стараюсь сделать его каким-то нереальным, но он с тех пор как завершил карьеру, тренируется каждый день, не пропуская. Каждый день он в зале. Здесь он довольно хорошо вес скинул, находится в неплохой форме.

— То есть он бы Стриклэнда перевел и забил, как других оппонентов?

— Да, он бы давил его, у него сейчас и «физика» совсем другая ощущается, качается много, из-за этого вес прибавил. Физически он еще сильнее окреп.

— Почему тебе самому не подходит манера с жестким прессингом, как у Хабиба? Ты же сам мощный, борьба отличная.

— У Хабиба как-то с детства этот стиль пошел. Посмотрите его первые бои в любителях, у него не было стойки, и он этим прессингом старался найти вариант и сделать проход в ноги. И у него это сохранилось, потом стойка еще добавилась, и вообще все сложилось.

Фото из соцсетей Хабиба

— Эдуард Вартанян нацелился на UFC. Может он в вашем весе высоко забраться?

— Вот так не могу сказать. У этого парня есть довольно неплохие навыки, но как он себя здесь покажет, потому что UFC совсем другая история, другие бойцы. Мы видели, как многие чемпионы других организаций приходили и первый же бой не вывозили.

— Как ты видишь бой с Волкановски в субботу?

— Не скажу, что будет легкий бой, не скажу, что тяжелый сильно будет бой. Думаю, будет легче, чем первый раз, и мы покажем очень хороший бой для фанатов.

— У тебя маленькая дочка растет. В каком возрасте планируешь покупать ей мобильный телефон?