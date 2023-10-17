Титульный реванш Махачева и супербой Чимаева: вся информация о турнире UFC 294

Что нужно знать о главном событии осени 2023 в UFC: кард и расписание, jtd, прогнозы и онлайн-трансляция.

Вечером 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC 294 с главным поединком Ислам Махачев — Алекс Волкановски. Бойцы разыграют чемпионский пояс в легком дивизионе. Помимо Махачева, в карде выступят еще семь выходцев из России, а также два представителя Таджикистана.

Полный кард турнира UFC 294

Основной кард

Ислам Махачев (Россия, 24-1) — Александр Волкановски (Австралия, 26-2), легкий вес, титульный бой

Камару Усман (Нигерия, 20-3) — Хамзат Чимаев (ОАЭ, 12-0), средний вес

Магомед Анкалаев (Россия, 18-1-1) — Джонни Уокер (Бразилия, 21-7), полутяжелый вес

Икрам Алискеров (Россия, 14-1) — Варлей Алвес (Бразилия, 14-6), средний вес

Саид Нурмагомедов (Россия, 17-3) — Муин Гафуров (Таджикистан, 18-5), полулегкий вес

Предварительный кард

Тим Эллиотт (США, 19-12-1) — Мухаммад Мокаев (Великобритания, 9-0), наилегчайший вес

Мохаммад Яхья (ОАЭ, 12-3) — Тревор Пик (США, 8-1), легкий вес

Джавид Башарат (Афганистан, 14-0) — Виктор Генри (США, 23-6), легчайший вес

Седрик Дюма (США, 8-1) — Абу Азайтар (Германия, 14-3-1), средний вес

Ранний предварительный кард

Аншул Джубли (Индия, 7-0) — Майк Бриден (США, 10-6), легкий вес

Натаниэль Вуд (Англия, 19-6) — Мухаммад Наимов (Таджикистан, 9-2), полулегкий вес

Джин Ю Фрей (США) — Виктория Дудакова (Россия, 7-0), минимальный вес

Бруно Силва (Бразилия, 23-9) — Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) (Россия, 11-0), средний вес

Бой Ислама Махачева и Александра Волкановский в феврале 2023 года. Фото Global Look Press

Бой Махачев — Волкановски 2: главное о поединке, кто фаворит

31-летний Ислам Махачев (24-1) владеет поясом в легком весе с 22 октября 2022 года, когда на турнире UFC 280 в Абу-Даби завоевал его в поединке с Чарльзом Оливейрой. 11 февраля на UFC 284 россиянин провел первую защиту против 35-летнего Александра Волкановски (26-2) в родной стране австралийца. Теперь Исламу предстоит реванш, но изначально он должен был встретиться с Оливейрой и провести повторный бой с ним. Чарльз снялся за 11 дней до поединка из-за травмы: бразилец получил глубокое рассечение на тренировке. Волкановски согласился выйти на замену.

Для Махачева этот бой станет второй защитой титула. Волкановски получит вторую возможность стать двойным чемпионом — он уже владеет поясом в полулегком дивизионе, где является доминирующим чемпионом и, по мнению многих, величайшим за всю историю UFC в этом весе. Алекс провел уже пять защит в 66 кг, одолев Макса Холлоуэя, Брайана Ортегу, Корейского Зомби и Яира Родригеса. С Холлоуэем Волкановски бился трижды. Сначала австралиец отобрал у гавайца титул, а затем дважды его защитил.

Первый бой Махачева и Волкановски получился близким. Россиянин победил единогласным решением судей, с чем команда австралийца была не согласна. При этом стоит учитывать, что Махачев бился на чужой территории и не имел меньше времени на восстановление после весогонки, чем обычно.

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Махачеву. Коэффициент на его победу составляет 1,34. Шансы Волкановски оцениваются куда ниже — 3,40. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 60,0.

Камару Усман. Фото Getty Images

Бой Усман — Чимаев: главное о поединке, кто фаворит

В соглавном событии вечера тоже произошли перемены. Если изначально 29-летний Хамзат Чимаев (12-0) должен был встретиться с бразильцем Пауло Костой, с которым у них давний конфликт, то теперь чеченский боец сразится против 36-летнего бывшего чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Камару Усмана (20-3). Коста был готов провести поединок, но врачи не допустили его по медицинским показаниям: Пауло перенес операцию на локте, после чего заразился стафилококком. Камару согласился выйти на замену за 10 дней до турнира.

И для Усмана, и для Чимаева бой друг против друга станет первым в среднем весе. Хамзат в данный момент идет на серии из шести побед, но все они одержаны в полусреднем весе. В последнем поединке он 11 сентября 2022 года на UFC 279 одолел Кевина Холланда в первом раунде. Тогда Чимаев должен был встретиться с Нейтом Диазом, но провалил весогонку, и ему заменили соперника в последний момент.

Усман — один из самых доминирующих чемпионов в истории полусреднего дивизиона. Камару шел на серии из 15 побед кряду и был близок к рекорду Андерсона Силвы в 16 побед подряд, но 20 августа 2022 года на UFC 278 проиграл нокаутом Леону Эдвардсу, после чего 18 марта на UFC 286 уступил ему же в реванше. Когда Коста снялся с поединка против Чимаева, американец нигерийского происхождения также вышел на коротком уведомлении, а босс UFC Дана Уайт уже объявил, что победитель этого боя станет следующим соперником чемпиона Шона Стрикленда.

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Чимаеву. Коэффициент на его победу составляет 1,34. Шансы Усмана оцениваются куда ниже — 3,40. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 59,0.

Магомед Анкалаев. Фото Global Look Press

Бой Анкалаев — Уокер: второй шанс для россиянина получить титульник

Третьим по значимости событием в карде станет поединок 31-летнего россиянина Магомеда Анкалаева (18-1-1) и 31-летнего бразильца Джонни Уокера (21-7). В предыдущем поединке 10 декабря 2022 года на UFC 282 Анкалаев имел возможность забрать вакантный пояс, но упустил ее, так как судьи насчитали ничью против поляка Яна Блаховича. Преимущество было на стороне Магомеда, а Дана Уайт был очень недоволен незрелищностью боя, и теперь россиянину придется снова доказывать свою состоятельность против опасного соперника.

Джонни Уокера российские болельщики знают давно: несколько лет назад бразильский боец приехал в Москву и стал тренироваться в клубе Gor MMA. Неизвестно, насколько плодотворными были эти тренировки, но карьера Уокера пошла на спад, а прежние позиции бразилец начал возвращать только сейчас, одержав три победы подряд.

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Анкалаеву. Коэффициент на его победу составляет 1,18. Шансы Уокера оцениваются куда ниже — 5,15. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 66,0.

Бруно Силва. Фото Global Look Press

Бой Шара Буллет — Бруно Силва: надежда на яркий дебют бывшего бойца поп-ММА

Поединок 29-летнего Шарабутдина Магомедова (11-0) откроет турнир UFC 294 — вероятно, большая часть зарубежной аудитории его не посмотрит. Но в России это тот бой, который все ждут как минимум не меньше, чем противостояния главного карда. Шара Буллет был одной из главных звезд российских ММА: он выступал в поп-ММА, где выигрывал «Гран-при», вырубал серьезных соперников с хай-киков в Fight Nights, был близок к супербою против Владимира Минеева. Сейчас делами Шары занимается топовый менеджер Али Абдель-Азиз. Возможно, поэтому Магомедов сразу получил солидный гонорар и известного соперника.

Шаре предстоит встретиться с 34-летним Бруно Силвой (23-9). Бразилец давно известен в России: он выступал в RCC и М-1, где побеждал таких соперников, как Александр Шлеменко и Артем Фролов. В UFC Силва запомнился по жесткому противостоянию с Алексом Перейрой. Если Шара Буллет уже в дебюте одолеет такого опасного оппонента, шанс стать звездой UFC увеличится в разы.

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Шаре Буллету. Коэффициент на его победу составляет 1,32. Шансы Бруно Силвы оцениваются куда ниже — 3,52. Ставки на вариант с ничьей в линии котируются в районе 60,0.

Прогнозы на бой Махачев — Волкановски 2

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что Махачев снова победит австралийца, причем более уверенно, чем в первый раз.

«Ислам в этот раз выиграет более убедительно — сказал Гаджиев в шоу Kamil Time. — В силу разных причин ему чего-то просто не хватало в том бою, чтобы показать прежнего Ислама, ни в коем случае не умаляю заслуг Волка, но Волк легче, меньше и технически не так оснащен, как Ислам.



В чем ему не откажешь — это, конечно же, напор, характер, умение драться в длинных боях. Действительно уже герой, он уже хайпанул, он уже зашел, ничего не теряет, а психология в этом спорте очень важна, и психологически, конечно, преимущество на стороне Волкановски, потому что, как бы бой ни закончился, он уже герой.



А вот Исламу психологически будет тяжело. Есть фактор трибун. Трибуны на Ближнем Востоке для Ислама практически родные: очень много людей приедет из России, в частности из Дагестана; с Ближнего Востока все люди, наверное, будут болеть за него, но кому-то родные трибуны помогают, а кому-то мешают».

А бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья считает, что Волкановски удастся победить. При этом одноклубник Алекса признает, что предвзят.

«У меня было чувство, что Волкановски выиграл первый бой, — заявил Адесанья в интервью The Rock. — Я так думал. Чем дальше шел поединок, тем более уверенным выглядел Алекс. Он будто бы думал: «И так ты собираешься меня победить? Ну, вперед». На сей раз Волк выйдет на бой на коротком уведомлении. Ему нечего терять. Но он тренировался, он готов к бою.



Я думаю, что Волкановски остановит Ислама на этот раз. Хотя, конечно, я предвзят. Если бы я мог делать ставки (хотя мне это не разрешено), я знаю, на кого поставить свои деньги».

Прогнозы на бой Усман — Чимаев

Камил Гаджиев считает, что в этом поединке Хамзата Чимаева фаворитом делает трехраундовая формула поединка.

«Наверное, шансов немножко больше у Чимаева, но Камару Усман — это очень серьезная проверка, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Да, не готовился, да, на коротком уведомлении, хотя, по-моему, какой-то бой у него планировался, как я слышал. Если бы бой был пятираундовый — и сейчас, наверное, многие удивятся, — я бы вообще сказал, что Усман фаворит, потому что свежи еще воспоминания, как плохо смотрелся Хамзат в трехраундовом бою, и тогда у меня возникло ощущение — я пока от него не избавился, — что он не боец пятираундовых боев, и такого опыта у него нет, а Камару — это битый волк, сколько раз он дрался в пятираундовых боях, поэтому здесь то, что бой будет трехраундовый и не главный бой вечера, конечно, в пользу Хамзата. Пускай он этим преимуществом воспользуется».

Боец Bellator Андрей Корешков видит фаворитом Хамзата Чимаева, но уверен, что Камару Усмана списывать раньше времени не стоит.

«В процентном соотношении тут 60 на 30, — сказал Корешков Metaratings. — 10 процентов оставим на ничью, no contest или отмену боя. У Камару Усмана была одна из самых длинных серий защит в полусреднем весе. Не уверен, превзошел ли он Жоржа Сен-Пьера. В любом случае, Усман — заслуженный и сильный боец, крупный для 77 кг. У него даже в соцсети написано — 84 кг. Наверное, изначально он был средневесом. На фоне Хамзата он не будет проигрывать в габаритах и мощи. При этом не будет гонять вес. У Усмана нет физических данных Пауло Косты. Он небольшой, но у него свой стиль и большой опыт, много пятираундовых поединков. Приличная «физика», неплохая техника. Он хорошо борется, и борется интереснее Косты. Насколько он тренирован, вопрос неоднозначный».

Гонорары в поединке Махачев — Волкановски 2

По неофициальной информации сайта InsideSport, Ислам Махачев за первый бой с Волкановски заработал 1,192 млн долларов. Из них 500 тысяч — это гонорар за бой, еще 500 тысяч — процент с телевизионных продаж (PPV), 100 тысяч — бонус за победу, 50 тысяч — бонус за выступление вечера и 42 тысяч — бонус от спонсоров. Австралиец при этом, по слухам, получил 582 тысячи долларов: 500 тысяч за выход на бой, 50 тысяч за выступление вечера и 32 тысячи от спонсоров.

Гонорары в поединке Усман — Чимаев

По словам Чимаева, за поединок против Кевина Холланда он заработал 1 млн долларов. При этом за сорвавшийся бой против Диаза Хамзат должен был получить столько же плюс процент от продаж платных трансляций. Сайт Sportskeeda сообщал, что за реванш с Леоном Эдвардсом Камару Усман заработал 532 тысячи долларов: 500 тысяч за выход на бой и 32 тысячи от спонсоров.

UFC 294: где смотреть прямую трансляцию, во сколько начало

Трансляции всего турнира UFC 294 будут доступны на платформе промоушена UFC Fight Pass. Также смотреть бои в прямом эфире можно на телеканале и сайте «Матч ТВ», тематическом телеканале «Матч Боец». Начало трансляции запланировано на 17:00 по московскому времени, главный кард стартует примерно в 21:00.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боев всех кардов UFC 294.

Поединок Махачев — Волкановски, как и любые другие титульные бои в UFC, будет длиться по формуле пять раундов по пять минут. Победитель может быть определен досрочно — нокаутом или техническим нокаутом, болевым или удушающим приемом (сабмишеном), дисквалификацией одного из соперников. В другом случае победителя назовут судьи.