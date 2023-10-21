Волкановски высмеивал Махачева и обвинял в мошенничестве. Никаких доказательств читинга в команде австралийца так и не привели

В ОАЭ россиянин восстановится к бою гораздо лучше, чем в Австралии.

Вечером 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC 294, в главном событии которого Ислам Махачев проведет поединок против Алекса Волкановски. Бой станет реваншем: в феврале 2023-го Махачев одолел австралийца единогласным решением судей.

Тот поединок прошел в родной стране Волкановски — тогда из-за разницы часовых поясов у Махачева было на несколько часов меньше для восстановления после весогонки. Ислам победил решением, с которым многие не были согласны, в том числе сам Волкановски. Через несколько часов после поединка он написал в соцсетях, что пересмотрел бой и считает, что победил. А на следующий день в интервью Ариэлю Хельвани Волкановски намекнул, что россиянин мог использовать запрещенные методы восстановления.

«Я бы сказал, что он весил около 81 кг [при выходе в клетку], — заявил Алекс на шоу MMA Hour. — Можно довольно быстро восстановиться с помощью капельниц и тому подобного. Возможно, это небольшой выстрел в его сторону, но что есть».

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Но если Волкановски выразился аккуратно, то его одноклубник Дэн Хукер, который тоже бился с Исламом и проиграл без единого шанса, за словами не следил. «Тупой урод думает, что может полететь в Австралию, нанять медсестру, чтобы она поставила ему капельницу, и мы не узнаем, — написал Хукер в соцсетях. — Мухлюющий пес. Докажите, что я неправ! Спорим, вы не сможете. Если он не будет мошенничать, он не будет побеждать. Ислам — мошенник».

Не исключено, что в момент написания сообщений в Twitter Хукер был пьян. Журналист The Mac Life Оскар Уиллис публиковал сторис, где сидел с Дэном и общался на отвлеченные темы. В ролике можно заметить, что оба с трудом разговаривали и были навеселе.

В чем именно Хукер обвинил Махачева? В 2015 году в USADA сообщили о запрете так называемой внутривенной регидратации, или восстановления с помощью капельниц. Регламент запрещает внутривенные вливания и инъекции как в соревновательный, так и во внесоревновательный период, если объем вещества превышает 100 мл в течение 12 часов.

Наказание за капельницы последует вне зависимости от того, что именно вводят спортсмену. Исключением может стать официальное разрешение врача, доказывающее, что такая инъекция спортсмену необходима. Внутривенные инъекции запрещены, потому что они повышают производительность и помогают спортсмену, повышая уровень плазмы и способствуя восстановлению сил. Кроме того, они могут искажать результаты других анализов спортсмена, в том числе на запрещенные вещества.

Сам Хукер никаких доказательств мошенничества не привел, а только опубликовал снимок Махачева с фотосессии до боя, где на левом сгибе локтя у россиянина виднеется небольшой синяк, какой бывает от укола в вену. На фотографиях во время поединка этого следа уже нет, но это неважно: синяк не доказывает, что Махачев использовал капельницу, — возможно, он просто сдавал кровь на анализ.

В команде Махачева все обвинения опровергли, но в суд на Хукера Ислам подавать отказался. Новозеландец же никаких внятных пояснений не дал до сих пор: все должны верить ему на слово. А когда корреспондент «СЭ» завел эту тему на интервью с Хукером по видеосвязи перед боем против Джейлина Тернера, Дэн молча прервал звонок.

Перед вторым поединком таких обвинений в адрес Махачева уже не звучит. Ислам прилетел в Эмираты заранее, будет биться в удобном часовом поясе, и, соответственно, у него будет больше времени, чтобы восстановиться, потому что в Австралии турнир начинался ранним утром по местному времени. Но Волкановски не считает, что несколько часов могут быть оправданием. На пресс-конференции он высмеял Ислама, когда россиянин поднял эту тему.

«Все ожидали, что я финиширую его в первом бою, — сказал Махачев. — Но он сильный боец, мне было тяжело, было много разных вещей перед боем. Но сейчас все на моей стороне, у меня было время...»

В этот момент Волкановски прервал Ислама и уточнил, о каких таких вещах он говорит. Россиянин напомнил, что турнир в Австралии начался в 5 утра, но это не убедило Алекса: «И что? 30 часов тебе мало? Сколько часов тебе нужно?» (На самом деле около 30 часов у Махачева было перед остальными поединками, а в Австралии на восстановление отвели примерно 23 часа. — Прим. «СЭ»)

Волкановски принял реванш против Махачева на коротком уведомлении за 11 дней до поединка. Австралиец согласился еще подраться за пояс в легком весе после того, как Чарльз Оливейра получил глубокое рассечение во время спаррингов. Теперь адаптироваться к часовому поясу пришлось Алексу, который прилетел в ОАЭ из Австралии, где у него недавно родилась дочь.