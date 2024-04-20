Великобритания отказалась от деклараций для российских спортсменов. Что это меняет?

Получать британские визы атлетам из России станет проще, но наш флаг по-прежнему под запретом.

Власти Соединенного Королевства планируют смягчить правила оформления виз для российских спортсменов, что облегчит выступление представителей нашей страны на соревнованиях на территории Великобритании. Изменение политики британского правительства в отношении спортивных мероприятий озвучено в письме министра культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, опубликованном на официальном сайте gov.uk. Ранее из-за необходимости подписывать «декларацию о политическом нейтралитете» сборная России пропустила чемпионат мира по велоспорту в Глазго, а МОК отклонил заявки англичан на проведение олимпийской квалификации в скейтбординге, скалолазании, велоспорте BMX и брейк-дансе. Теперь декларация может быть отменена.

Два года переговоров

Главная мысль, озвученная в письме Фрейзер: правительство Соединенного Королевства больше не осуждает правила МОК по допуску россиян на соревнования, поскольку «достигнут необходимый баланс». Ранее британцы грозили бойкотом Парижа-2024 в случае появления там представителей России, не пустили наших игроков на теннисный Уимблдон-2022, блокировали выступление на территории своей страны российских автогонщиков, а потом ввели визовую декларацию, которая стала дополнительным фильтром после всех проверок международных федераций. Однако теперь внезапно выяснилось, что эти дискриминационные меры были направлены совсем не против спортсменов.

«Речь никогда не шла о наказании отдельных российских или белорусских атлетов, — говорится в письме министра. — Усилия международной коалиции из 36 стран были сосредоточены на том, чтобы убедить МОК изменить свой подход, ввести максимально строгие условия нейтралитета и обеспечить их неукоснительное исполнение. Теперь правила нейтральности для Олимпиады в Париже достигли широко признанного баланса. Он заключается в том, что Россия и Белоруссия как государства не будут представлены в международном спорте. После двух лет переговоров число спортсменов из России и Белоруссии на Играх исчисляется десятками, а не сотнями».

Фото AFP

Формально новая политика британцев не связана с жесткой реакцией МОК и международных федераций на искусственные визовые барьеры для россиян и белорусов. Однако очевидно, что отмена декларации происходит именно на фоне скандалов вокруг этого документа. Летом прошлого года МОК отказался от проведения в Соединенном Королевстве квалификации на Игры-2024 по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и велофристайлу BMX. По данным Inside the Games, это произошло из-за препятствий, созданных российским спортсменам перед чемпионатом мира по велоспорту в Глазго. После этого турнира президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян даже направил в британское правительство гневное письмо.

«Признавая заслуги Великобритании в проведении крупных международных соревнований по велоспорту, выражаю обеспокоенность тем, что дополнительные проверки спортсменов могут повлиять на будущую оценку заявок Великобритании на организацию мероприятий UCI, — писал Лапартьян. — В любых отношениях главное — взаимное доверие. Тот факт, что правительство Великобритании не проявляет признаков доверия к нашей организации, повлияет на нашу уверенность в приверженности страны организации спортивных мероприятий в ближайшие годы».

Один из барьеров снят

Злополучная «декларация о политическом нейтралитете» была придумана британцами после скандала в теннисе. В 2022 году Уимблдон под давлением правительства Соединенного Королевства не пустил россиян и белорусов на турнир «Большого шлема» и был за это подвергнут серьезным санкциям со стороны мужского и женского туров. Через год бан был снят, но, чтобы сохранить лицо, чиновники заставили наших игроков при оформлении виз подписывать декларацию о том, что они не связаны с государственными органами России и не получают деньги от российских спонсоров. Для теннисистов это не стало проблемой, но не для велогонщиков. В итоге 18 россиян не попали на ЧМ в Глазго, лишившись надежд на олимпийские путевки.

Теперь декларацию отменяют, но в глобальном плане это мало что меняет. Места для проведения квалификационных соревнований давно распределены, шансы пройти отбор для россиян потеряны, флаг нашим сборным не возвращен, что все равно ставит перед спортсменами моральную дилемму по поводу выступления в нейтральном статусе. Кроме того, Великобритания — не единственная страна, которая чинит визовые препоны для наших спортсменов. Из-за отсутствия немецких виз в прошлом году пропустили чемпионат мира российские гребцы, Польша не пустила на Европейские игры российских фехтовальщиков, Латвия уже два года блокирует для наших теннисистов турниры ITF, молодежный чемпионат мира по борьбе по той же причине был перенесен из Финляндии в Албанию.

Фото Global Look Press

Британия давно является одним из зачинателей антироссийских санкций, в том числе в сфере культуры и спорта. В марте 2023 года министр Люси Фрейзер предлагала спонсорам Олимпийских игр оказать давление на МОК по поводу полного запрета на участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже. В итоге Томас Бах обставил частичное снятие санкций множеством условий. Сейчас действует запрет на выступление россиян в командных видах спорта, отклоняются заявки представителей ЦСКА и «Динамо», а также тех, кто активно поддерживает СВО. Ранее Британия добавляла к этому бан всех получающих господдержку. Сейчас же этот барьер снят, но надо ли сильно радоваться этому событию — большой вопрос.