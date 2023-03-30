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Сегодня, 16:20

Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допускать российских спортсменов к Играм в Париже в качестве нейтральных атлетов не предопределяют их участие в этих соревнованиях.

«Если международные федерации решат в пользу индивидуального участия атлетов, то это будет под строгим нейтралитетом, без гимна и российского флага. Это [рекомендация] только этап, который не предопределяет того, что мы будем делать для Олимпийских игр», — цитирует Удеа-Кастера ТАСС.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17407795
Олимпиада
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