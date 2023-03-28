МОК запретил болельщикам демонстрировать российскую и белорусскую символику на международных соревнованиях

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о запрете на демонстрацию символики России и Белоруссии на международных соревнованиях.

«Флаги Российской Федерации и Белоруссии (современные или исторические) не могут быть показаны на любом официальном мероприятии или аренах, которые контролируются международными федерациями и/или организаторами соревнования. В случае, когда необходимо обозначить символику индивидуальных нейтральных атлетов (например, по телевидению, во время награждений), необходимо использовать нейтральный флаг. Международные федерации и организаторы должны убедиться, что зрители предупреждены о запрете приносить символику, ассоциирующиеся с Россией или Белоруссией», — приводит ТАСС заявление МОК.

Ранее Бах сообщил, что исполком МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в МОК заявили, что к участию в международных турнирах в нейтральном статусе могут быть приглашены только те спортсмены, которые не поддерживали специальную военную операцию (СВО).