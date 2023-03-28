Глава ОКР Поздняков назвал абсолютно неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал условия МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Сегодняшнее решение Исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, когда они приняли рекомендации о недопуске российский спортсменов к участию в международных соревнованиях. Однако параметры и критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус — это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина. На что неоднократно обращали внимание международные эксперты. Показательно, что их позиция полностью проигнорирована.

Мы категорически не согласны с применением дополнительных процедур допинг-тестирования в адрес российских спортсмен. Срок действий ограничений по делу ВАДА против РУСАДА истек в прошлом году. На данный момент, мы руководствуемся принципами Всемирного антидопингово кодекса. Мы считаем условия чрезмерными и незаконными», — сказал Поздняков.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.