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Сегодня, 19:22

Глава ОКР Поздняков назвал абсолютно неприемлемыми условия МОК по допуску российских спортсменов

Артем Бухаев
Корреспондент
Станислав Поздняков.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал условия МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Сегодняшнее решение Исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, когда они приняли рекомендации о недопуске российский спортсменов к участию в международных соревнованиях. Однако параметры и критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус — это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина. На что неоднократно обращали внимание международные эксперты. Показательно, что их позиция полностью проигнорирована.

Мы категорически не согласны с применением дополнительных процедур допинг-тестирования в адрес российских спортсмен. Срок действий ограничений по делу ВАДА против РУСАДА истек в прошлом году. На данный момент, мы руководствуемся принципами Всемирного антидопингово кодекса. Мы считаем условия чрезмерными и незаконными», — сказал Поздняков.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Станислав Поздняков
Томас Бах
МОК
ОКР
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