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Сегодня, 13:59

Сергей Шишкарев: «Флаг важен, но возможность побеждать важнее»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев выразил свое отношение к возможному выступлению российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

— Я за то, чтобы доказывать свою состоятельность на площадке, — подчеркнул Шишкарев. — Спорт — это мир, как говорил Пьер де Кубертен. Конечно, важен статус — флаг, гимн, герб. Но куда важнее выиграть на любых соревнованиях. Не поучаствовать, а именно выиграть. Без флага золото же не потускнеет. Когда спортсмены выйдут с медалями на Красную площадь, а вся страна будет приветствовать героев Игр, все забудут, в какой форме они там выступали, какого цвета у них были нашивки и на каком рукаве. Те, кто с диванов начинают учить нас жить — задумайтесь, что век спортсмена очень короток. Люди всю жизнь положили на защиту чести страны на мировой арене, а мы будем запрещать им выступать, завоевывать медали разного достоинства?

Напомним, что россияне с февраля 2022 года отстранены от большинства международных соревнований. МОК в конце января 2023-го выступил с инициативой допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже без использования ими государственной символики. В похожем статусе россияне принимали участие в Играх в Пхенчхане, Токио и Пекине.

Гандбол
Сборная России по гандболу
Сергей Шишкарев
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