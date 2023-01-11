В РУСАДА рассказали о внесении Шубенкова в свои пулы допинг-тестирования

Пресс-служба Российского антидопингового агентства сообщила, что самостоятельно принимает решение о включении спортсменов в свои пулы допинг-тестирования.

«Спортсменов не вносят в пул по заявкам, только по решению РУСАДА в рамках очередного пересмотра пула тестирования», — ответил ТАСС представитель Российского антидопингового агентства на вопрос, когда российский легкоатлет Сергей Шубенков сможет быть включен в национальный пул допинг-тестирования.

Помимо Шубенкова, в пулах тестирования нет российских легкоатлетов Тимура Моргунова и Михаила Акименко.