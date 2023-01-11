Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Допинг

Сегодня, 13:50

В РУСАДА рассказали о внесении Шубенкова в свои пулы допинг-тестирования

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-служба Российского антидопингового агентства сообщила, что самостоятельно принимает решение о включении спортсменов в свои пулы допинг-тестирования.

«Спортсменов не вносят в пул по заявкам, только по решению РУСАДА в рамках очередного пересмотра пула тестирования», — ответил ТАСС представитель Российского антидопингового агентства на вопрос, когда российский легкоатлет Сергей Шубенков сможет быть включен в национальный пул допинг-тестирования.

Помимо Шубенкова, в пулах тестирования нет российских легкоатлетов Тимура Моргунова и Михаила Акименко.

Источник: https://tass.ru/sport/16775173
Михаил Акименко
Сергей Шубенков
Тимур Моргунов
0
Читайте также
Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
Генсек РФС Митрофанов рассказал о планах УЕФА создать рабочую группу по возвращению России
Росздравнадзор предупредил о возможных задержках поставок в аптеки некоторых лекарств
В Кремле назвали предпочтительным вариант решения украинского вопроса переговорами
«Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме
В «Роскосмосе» назвали окончательную причину повреждения «Союза МС-22»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Спортивный юрист рассказала о возможном обжаловании решения CAS по отклонении апелляции на решение ФИФА и УЕФА
Терюшков раскритиковал спортивных чиновников России за обращения в CAS
Тарасова посоветовала футболистам не расстраиваться из-за решения CAS
Ледяхов назвал плачевным для российского спорта решение CAS отклонить апелляции РФС и клубов РПЛ
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
Газзаев — о мотивировке решения CAS: «Нам надо начинать говорить хотя бы о возвращении нашей сборной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарасова о заявлении бывшего члена МОК: «Он плохо знает спорт и является недалеким человеком»