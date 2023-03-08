Глава Международной лыжной федерации призвал поддержать МОК и права атлетов

Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш считает, что крайне важно защищать ценности Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я считаю важным, чтобы каждая организация по всем видам спорта проявляла солидарность с МОК и поддерживала его в эти трудные времена. Если спорт политизируется, это может стать концом спорта, каким мы его знаем. Основные ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным, а должен быть ради спортсменов и ради мира», — цитирует Элиаша NRK.

Ранее, 25 января, МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке СВО, до международных турниров под нейтральным флагом.

FIS из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.