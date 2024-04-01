МОК предоставит российским спортсменам жилье на Олимпиаде в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские и белорусские спортсмены, которые выступят на Олимпиаде-2024, получат жилье.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на логистическую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — сообщили в организации ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон открыл Олимпийскую деревню в Сен-Дени за пять месяцев до старта Олимпийских игр-2024. Строительные работы были завершены в срок и незначительно превысили бюджет. Деревня расположена к северу от Парижа между районами Сент-Уэн, Сен-Дени и Иль-Сен-Дени. Рядом находится домашний стадион «ПСЖ» «Стад де Франс».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.