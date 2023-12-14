МОК сообщил, в каких видах спорта россияне могут поехать на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, в каких видах спорта российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже.

Согласно заявлению пресс-службы МОК, которое приводит «РБК Спорт», спортсмены в качестве нейтральных атлетов получили 11 квот на Олимпиаду — 6 по борьбе, 3 по велоспорту, 1 по академической гребле и 1 по плаванию. Шесть квот получили представители России, 5 — белорусские спортсмены.

В организации не уточнили какие из квот принадлежат россиянам. Кроме того, в МОК заявили, что смогут назвать имена спортсменов позже.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Также на Олимпиаде будет запрещено демонстрировать символику России на любом из мероприятий и объектов Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» заявление МОК, отметив, что это еще не окончательное решение организации.