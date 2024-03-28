Колобков — о словах Винер: «МОК сделал унизительное предложение для наших спортсменов»

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главы Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирины Винер о том, что народ России не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024.

«Мне больше близка в этом смысле позиция Ильгара Мамедова. Я уважаю позицию Ирины Винер, она заслужила право говорить то, что она думает. Я считаю, что МОК сделал унизительное предложение для наших спортсменов. Эти условия приносят раскол в команды, федерации, в отношения спортсменов. Это неправильно, когда лучшие спортсмены не допускаются, вместо них едут другие. Мне кажется, что принимать решение об участии в Олимпийских играх в таких условиях не очень прилично и стоит много раз подумать. Но наши спортсмены — взрослые люди, пусть сами принимают решение», — сказал Колобков «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Софья Грецкая