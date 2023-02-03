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Сегодня, 11:28

Спиридонов назвал поляков нелюдями после заявления о бойкоте ОИ-2024

Константин Белов
Корреспондент
Алексей Спиридонов.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпиады-2024, если на ней выступят российские и белорусские спортсмены.

«Для меня этой нации не существует. Для меня это нелюди», — сказал Спиридонов «СЭ».

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Алексей Спиридонов
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