Спиридонов назвал поляков нелюдями после заявления о бойкоте ОИ-2024

Российский волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблоньского о возможном бойкоте Олимпиады-2024, если на ней выступят российские и белорусские спортсмены.

«Для меня этой нации не существует. Для меня это нелюди», — сказал Спиридонов «СЭ».

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.