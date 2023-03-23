Журова — об условиях допусках россиян к Олимпиаде: «Могут разделить спортсменов на «наших» и «не наших»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на высказывание главы МОК Томаса Баха о возможном выступлении российских и белорусских спортсменов на летней Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.

«Это пока ничего не значит. Флаг нам не вернули, а условия все равно поставят такие, что нам придется пропустить Олимпиаду. Судя по риторике, условия могут предполагать разделение в команде на «наших» и «не наших». Как мы можем наших спортсменов делить? Это ничего хорошего не принесет ни спортсменам, ни стране. А они этого и добиваются. Сейчас надо выбирать соревнования, на которых нам разрешают выступать с флагом, и ждать окончательного решения МОК. Пусть коллеги ломают копья и доводят Баха до остервенения. Нам надо быть мудрее», — сказала Журова «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.