Тарасова — о заявлении МОК: «Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость, что Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации будут проверять российских спортсменов на соответствие критериям допуска до старта Олимпийских игр-2024 в Париже и во время них.

«Пусть будет так, чем никак. Конечно, это совершенно не по-человечески. Если нас допустят до соревнований, то мы должны выступать по тем же правилам, что и остальные. Кто захочет из наших спортсменов поехать, тот поедет в Париж на Олимпиаду. Эту возможность надо оставить, нельзя это запрещать. Нужно помнить, что мы дисквалифицированы. Нам очень обидно, из-за этого. Это абсолютно несправедливо и незаконно», — сказал Тарасова «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.