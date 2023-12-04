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Сегодня, 18:59

В МОК объяснили, почему Олимпийский комитет России не пригласили на саммит в Лозанну

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) объяснили, почему Олимпийский комитет России (ОКР) не получил приглашения на Олимпийский саммит в Лозанну.

«Как известно, ОКР отстранен решением исполкома Международного олимпийского комитета от 12 октября 2023 года. На время своего отстранения Олимпийский комитет России не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы МОК.

Олимпийский саммит пройдет в Лозанне во вторник, 5 декабря.

2 декабря президент МОК Томас Бах сообщил, что вопрос об участии спортсменов из России в Олимпиаде-2024 будет рассмотрен на ближайшем Олимпийском саммите, а окончательное решение принято в марте 2024 года.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

МОК будет проверять соцсети российских спортсменов во&nbsp;время Олимпиады. МОК еще не пустил россиян в Париж-2024, но уже готов проверить их на «нейтральность»
Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
ОКР
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