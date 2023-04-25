«Когда ты боишься на Олимпиаде просто произнести «Россия», это отвратительно». Интервью самой знаменитой пары в керлинге

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий — о своем совместном возвращении, взаимоотношениях, спортивном будущем и последствиях олимпийской драмы Пхенчхана.

Они — самая известная пара в российском керлинге, причем как на льду, так и за его пределами. В 2016-м Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли чемпионат мира в дабл-миксте, годом позже стали мужем и женой и сейчас воспитывают маленькую дочь. Но была в их карьере и печальная страница — что случилось в олимпийском Пхенчхане, когда Александр сдал положительный тест на мельдоний, мы, наверное, в деталях не узнаем уже никогда. Да и отнятых медалей Игр никто не вернет.

Но жизнь продолжается — Анастасия успела поиграть в классический вариант керлинга, сходить в декрет и начать тренерскую карьеру. А ее муж отбыл четыре года дисквалификации и теперь играет в мужской команде скипа Алексея Тимофеева. Совсем недавно Крушельницкий с партнерами стали чемпионами России. И вот спустя более чем пять лет Александр и Анастасия вновь вместе вышли на дорожку. В рамках традиционного турнира Nornickel Curling Cup в Дудинке они, как в былые времена, побеждают одних соперников за другими.

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В Дудинке приятно играть

— Расскажите чуть подробнее, как возникла идея вернуться на лед в Дудинке?

Александр Крушельницкий: — Мы ничего не планировали. Месяц назад мы, грубо говоря, даже не знали, кто сыграет на этом турнире. Но главный тренер сборной России Василий Николаевич Гудин предложил сыграть. Позвонил Насте, потому что она больше сопротивлялась, чем я. И она на удивление быстро согласилась. И вот мы здесь.

Анастасия Брызгалова: — На самом деле и дня не проходило, чтобы кто-то в интернете не спросил, когда и где мы вернемся.

— Анастасия, почему могли отказаться?

А.Б.: — Мыслей об отказе как таковых не было, но были сомнения. Потому что я вообще не тренировалась три года, не понимала, в какой форме сейчас нахожусь. Она точно не оптимальная. Но в итоге согласилась, поскольку была возможность сюда приехать. У нас не было других планов, сезон фактически закончен. Почему бы и не сыграть?

— Место проведения соревнований сыграло свою роль в итоговом решении?

А.Б: — Я в Дудинке уже в четвертый раз. Само по себе место особого значения не имеет, мы бы, наверное, поехали и в другой город. Но, конечно, в Дудинку приезжать приятно, потому что похожих турниров в мире больше нет. Здесь всегда красочно.

— Возвращение состоялось. Есть понимание, что будет дальше?

А.Б: — Дальше снова будет работа. Если представится возможность и это не будет пересекаться с другими планами, мы, естественно, не против выступать. Но в приоритете, понятно, сейчас другая деятельность — акценты были расставлены четыре года назад, и я от них не отхожу. Хотя приятно вернуться к роли действующего спортсмена, играть иногда хочется.

Фото Global Look Press

Семейной паре на льду сложнее

— Довольны ли тем, как складывается этот турнир, возвращаются ли прежние игровые ощущения?

А.Б: — Естественно, чувство льда, веса камня, силы толчка со временем теряется. А три года — это вообще целая пропасть. Плюс здесь на арене есть определенные особенности льда, к которым нужно привыкать. Но это, пожалуй, нам даже на руку, поскольку сложно всем, и мы на этом уровне как-то вытягиваем.

— Взаимопонимание на льду быстро восстановилось?

А.К: — С этим все нормально. Я не заметил этих пяти лет, которые мы не играли вместе. Как будто их и не было. Вот к особенностям льда действительно приходится адаптироваться. Один бросок сделаешь хорошо, чуть поменяешь — и следующий идет совсем по-другому. Это непонятно, порой раздражает, злишься на лед, на камни, на партнера. Но все-таки это наша работа, и мы стараемся делать ее хорошо.

— Вы всегда славились эмоциональностью. Но некоторые команды играют почти молча. Эмоции на льду — неотъемлемая часть керлинга?

А.К: — У каждого свой стиль. Но сейчас много команд, которые играют, как мы. Без эмоций обычно идет, когда ты уже проигрываешь.

А.Б: — Когда уже более-менее понятно, чем все кончится, чего там уже кричать? А вот если ты в пылу борьбы, там, конечно, эмоции берут верх.

— А нет ли тут психологического момента, попытки громкими криками не только завести себя, но и поддавить соперников, вывести их из равновесия? Как в теннисе?

А.К: — Сейчас многие молодые команды именно так играют. Любят на каждый бросок бурно реагировать, кричат все вчетвером.

А.Б: — Многие опытные спортсмены действительно это обсуждают. Говорят, такое поведение раздражает. Но до конца не понятно, есть ли у них действительно такая цель, или они сами себя мотивируют.

— Кстати, по своему опыту можете сказать — легче или сложнее играть вместе, будучи семейной парой?

А.К: — Однозначно сложнее. Больше претензий друг к другу на льду.

А.Б: — Проще, когда не пересекаются личные и профессиональные отношения. Вы сохраняете баланс, не переходите определенную черту. А играя с мужем, порой можно сказать чуть больше, чем стоило бы (смеется).

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Если меня вывести из себя, голос прорезается

— Выделяете дабл-микст среди других видов керлинга?

А.К: — Наверное, он самый любимый, потому что в нем сложилась самая успешная карьера. Мы много поездили, много что выигрывали.

А.Б: — Реализовали себя в этом виде.

А.К: — В классике так не удалось, и непонятно в нынешней ситуации, удастся ли в будущем. Микст тоже хороший вид, я в нем четыре раза становился чемпионом России, мы выигрывали золото на чемпионате мира. Но он не в олимпийской программе, поэтому к нему меньше внимания.

— В чем принципиальные отличия игры 2х2 от классического варианта?

А.К: — Здесь меньше камней, и намного выше цена каждого. Если ты ошибся, дальше нужно очень хорошо кидать, за себя и за нее, чтобы исправить ситуацию. Это просто пример.

А.Б: — Я вот сейчас тебе приведу пример, прямо из сегодняшней игры! (Смеется.)

А.К: — Если серьезно, то меньше камней, меньше эндов, все быстрее решается. С другой стороны, здесь проще отыгрывать даже большие отставания. Все идет в центре, малейшая осечка — и крупный счет. Каждый энд как шахматная партия, ты выстраиваешь игру, чтобы последним броском все решить. Тут очень важны углы, как в бильярде, привозишь камни так, чтобы дальше ты мог что-то сделать, а соперник — нет.

— Кстати, Анастасия, как тренер вы жесткая или демократичная?

А.Б: — А нужно обязательно определиться? Наверное, больше демократичная. Считаю, что нужно разговаривать с игроками, все обсуждать. Но иногда могу и наорать. Если меня вывести из себя, голос прорезается. А вообще я же работаю с девушками своего возраста, мы играли вместе, наши пути пересекались. Поэтому было бы странно вести себя на тренировке очень жестко, а потом вернуться в номера и снова стать подругами.

— Какие нюансы сложнее всего доносить до непосвященных?

А.К: — Как я уже говорил, не так важна техника, как понимание, зачем ты делаешь тот или иной бросок. Новичок видит камень и стремится его выбить. Не обращает внимания на мелочи — четный энд или нечетный, есть у тебя хаммер или нет. Тактика меняется и познается только на практике. Мы каждый день узнаем что-то новое, пересматриваем взгляды на прошлые решения.

А.Б: — Пока ты не накопишь опыт и не будешь в теме, до конца не поймешь, как именно нужно играть.

А.К: — Даже на уровне чемпионатов России есть команды, которые это не до конца понимают.

А.Б: — Наверное, тут еще нужно иметь подходящий склад ума. Не всем дано стать скипом и вести игру. Иногда по человеку прямо видно, что без шансов.

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Перед Олимпиадой два года был настоящим параноиком

— Для вас было неожиданно, когда в 2018 году вы, как принято сейчас говорить, завирусились и стали очень популярны?

А.Б: — Конечно. Но во время турнира мы об этом даже не знали. Мы были оторваны от мира, даже телевизора в номере не было. Старались никуда не лазить, ничего не читать. И нам только родители сказали, что вокруг нашего дуэта какой-то бум начался, что о нас везде говорят и показывают по всем каналам. К нам подходили журналисты, мы что-то отвечали, но весь масштаб поняли, когда уже вернулись домой.

— Антон Шипулин пару дней назад сказал, что на улицах его узнавать перестали. А вас?

А.Б: — Узнавали если только немного после Олимпиады. А так — очень редко.

— Можете описать двумя эпитетами то, что случилось с вами в 2018 году, — бум, олимпийские медали, допинг-проба, отстранение, расследование, дисквалификация?

А.К: — Мне и одного хватит: ужасный. И 2018-й, и 2019-й, и 2020-й были ужасными.

А.Б: — Если бы перед нами все это прокрутили заранее, мы бы просто не поехали. Отвратительно быть ни в чем не виноватыми и расхлебывать все последствия.

— Долго еще прокручивали в голове всю историю и спрашивали самих себя, что же случилось?

А.Б: — Саша — долго. Пока у нас не родился ребенок, он не мог отвлечься от этих мыслей. Я — побыстрее, потому что начала играть. Там, хочешь не хочешь, мыслями нужно возвращаться на площадку и не зацикливаться. А мужу было тяжело — все мысли упираются в эту тему, вокруг люди терроризируют расспросами. Не отвлечься.

— Главный вывод, который сделали из случившегося?

А.К: — Даже не знаю, какой вывод тут можно сделать. Просто если бы я где-то, например, не следил за своей водой, оставлял ее — другое дело. Но я ведь постоянно за нас двоих все бутылки собирал, уносил, открытые выкидывал и брал новые. Я последние два года перед Олимпиадой был просто параноиком в этом плане. У нас пошел результат, мы выиграли чемпионат мира, и я начал опасаться допинга, что может что-то произойти. Как будто предчувствовал нехорошее. И все-таки как-то это произошло.

— Есть ли еще надежда, хотя бы какие-то доли процента вероятности выступить на Олимпиаде?

А.Б: — Сейчас прежде всего стоит вопрос, когда вообще хоть какому-то российскому спортсмену это удастся. Но, с другой стороны, кто знает — может быть, мы лет через пятнадцать вырастим детей, поймем, что здоровье еще позволяет, есть силы и желание. Тогда почему бы и не попробовать. Сейчас мы видим на примере Саши, что можно вернуться и после четырех лет перерыва и играть лучше всех в стране. Поэтому на ваш вопрос нет ответа. Как жизнь сложится.

А.К: — Если вдруг нам предложат, мы с удовольствием.

— Вы сами ездили на Игры без флага и гимна. Что думаете о нынешней ситуации с рекомендациями МОК и ограничениями международных федераций?

А.Б: — По своему опыту могу сказать, что, когда ты приезжаешь на Олимпийские игры и в каждом интервью боишься случайно сказать слово «Россия», это отвратительно. То есть настолько фильтруешь свою речь, что нельзя сказать, как называется твоя страна. Ужасный опыт, и я бы его точно не хотела повторять. Чувствуешь себя белой вороной — вокруг все ходят со своими флагами, гимнами, а ты как будто какой-то меченый. А те условия, которые выставляют сейчас, — мне кажется, ни один спортсмен на них не согласится, это предательство своей страны.

А.К: — Полностью согласен с Настей.

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Дочь — наша главная победа

— Когда после дисквалификации Александра вы перестали все время проводить вместе, сложно было адаптироваться?

А.Б: — По сути, мы не вместе были только 2019 год, когда я выступала в женской команде и очень редко бывала дома. А потом мы сели дома и начали планировать детей. Сейчас уже Саша больше ездит, а я сижу дома с Викой. Конечно, бывает тяжело, хорошо, что бабушки помогают. Но мы уже привыкли, что постоянно нужно находиться на сборах. Знаем, какова жизнь спортсмена и адекватно к этому относимся.

— Решение перейти на тренерскую работу было совместным?

А.Б: — Вообще я хотела уходить сразу после Олимпиады. Но мне поступило предложение сыграть с Алиной Ковалевой, мы обсудили это с Сашей. Он сказал: еще год поиграй. Поэтому — да, решение было совместным, у нас изначально были определенные планы, но мы их отодвинули.

— Рождение дочери кардинально изменило жизнь?

А.К: — Полностью. Я никогда раньше столь продолжительное время не вставал по утрам в одно и то же время.

А.Б: — Раннее время, надо отметить.

А.К: — У нас еще ребенок очень активный. Все процессы — зубы, колики и тому подобное — проходили очень ярко. И первый год был очень тяжелым.

А.Б: — Пришлось привыкать, ведь раньше мы жили в таком свободном графике, могли позволить себе поспать, когда захотим, потом пойти на тренировку. А теперь все планы и желания нужно подстраивать под Вику.

— Кстати, кто выбирал имя?

А.Б: — Так получилось, что оно сначала не мелькало среди вариантов, а потом я подумала о нем. И Сашина мама, когда еще не знала о моей беременности, сказала, что ей приснился сон: я поворачиваюсь к ней, у меня большой живот, и я говорю, что у нас будет только Виктория, то есть «победа». Вот мы и подумали, что это знак. Виктория — наша главная победа.

— Уже задумываетесь о втором ребенке?

А.Б: — На этот вопрос тоже нет ответа. Иногда кажется, что пора бы, а потом думаю: Саша уедет на сборы и как я справлюсь с двумя?

А.К: — Если второй ребенок будет таким же активным, как Вика...

А.Б: — То я сойду с ума (смеется).

Фото Global Look Press

Керлинг 24/7

— С кем оставили дочь на время соревнований?

А.Б: — С бабушками. Они у нас прекрасные, работают посменно (смеется). Сначала Сашины родители, потом мои. Понимают, что мы строим спортивную карьеру.

А.К: — Да, мы буквально за несколько дней до Дудинки вернулись из Сочи, где сначала был женский чемпионат России, потом мужской. Пробыли там почти три недели — сначала приехали помогать мои родители, потом Настина мама. Такой мини-отпуск для них, вот только с погодой не очень повезло. Поэтому в этом плане проблем нет. Сейчас Вика станет постарше, еще моего брата подтянем, он вчера как раз ее в первый раз спать укладывал.

— Виктория уже познакомилась с керлингом?

А.К: — Да, он у нас дома по телевизору идет нон-стопом. Поэтому дочь прекрасно знает, что это такое. Ну и на катке несколько раз была на разных соревнованиях.

А.Б: — За камень уже держалась.

А.К: — Да, и со щеткой дома тоже носится. Как увидит, сразу берет ее в руки и начинает мыть полы (улыбается).

— Сколько керлинга в быту у двух профессионалов или вы оставляете его на тренировках?

А.К: — Нет, так, конечно, не выходит. Повторюсь, в телевизоре всегда керлинг, мы смотрим всевозможные соревнования. И обсуждаем то, что видим.

А.Б: — Мы любим это обсудить, поговорить о керлинге и дома.

А.К: — В этом тоже профессиональное развитие. У нас такой специфический вид спорта, где в каждой ситуации есть несколько решений, разные броски. Даже если не хватает исполнительского мастерства, можно за счет тактики побеждать людей, которые вообще-то играют лучше. Но если ты хорошо понимаешь игру, все у тебя будет хорошо. Поэтому мы и смотрим, и обсуждаем.

— А бывает наоборот — муж дома мусор не вынес, а жена думает: «Ничего, я завтра тебе камень пущу немного не в ту сторону, как ты просил»?

А.Б: — Такого нет. Мы же понимаем, что результат будет, только если мы хорошо сыграем. Да, мы можем поругаться, но всегда понимаем: хочешь не хочешь, а надо помириться, выходить и играть.

Блиц

В конце разговора мы предложили Анастасии и Александру ответить на несколько одинаковых вопросов так, чтобы один не слышал ответов другого. А теперь предлагаем сравнить, что у нас получилось.

— Первый вопрос — кто в доме хозяин?

А.Б: — Пусть будет муж (смеется).

А.К: — Наверное, 50 на 50.

— А кто главный в паре на льду?

А.Б: — Здесь у нас равноправие.

А.К: — Мне кажется, что я.

— Кто из вас более строгий родитель?

А.Б: — Мама, то есть я.

А.К: — Настя.

— Кто ответственный, а кто чаще попадает в разного рода истории?

А.Б: — Ответственная я.

А.К: — Настя ответственная, а в истории попадаю я.

— Кто более пунктуальный, а кто разгильдяй?

А.Б: — И пунктуальная тоже я, всегда Сашу дергаю.

А.К: — Настя старается быть пунктуальной, а я все делаю в последний момент. Если нужно попасть куда-то, скажем, ровно в девять, я приду точно не раньше.

— Кто первым уступит в споре?

А.Б: — Саша.

А.К: — Я.

— Кому чаще везет?

А.Б: — (После паузы.) Мне.

А.К: — Сложно сказать, вообще не помню, чтобы нам везло. Но, наверное, Насте.

— Что лучше знать у супруга/супруги — пароль от телефона или пин-код от банковской карты?

А.Б: — Я и то и то знаю, но лучше пин-код, на фига мне его пароль (смеется). По карте хоть купить что-то можно.

А.К: — Наверное, пароль.