Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?

Возможно, наша страна наконец решила прекратить финансовую поддержку одной из самых одиозных спортивных организаций.

Всемирное антидопинговое агентство обнародовало информацию о том, что Россия и Белоруссия до сих пор не осуществили ежегодный платеж в бюджет организации. Выплаты составляют 1,267 миллиона долларов (для России) и 46,032 тысячи долларов (для Белоруссии). Суммы для госуровня небольшие, и формально для решения проблемы есть еще три месяца. Однако все последние годы наша страна обычно справлялась с данной задачей к весне. Теперь же, по информации ТАСС, речь идет не о технической паузе, а о намеренном бойкоте. Россия нашла юридический повод пересмотреть уровень своего финансирования ВАДА. И подобный демарш вполне может стать поводом для нового конфликта с этой могущественной организацией.

Ситуация, в которой нечего терять

Ранее в нашей стране многократно звучали призывы отказаться от выплат в бюджет ВАДА. Ведь эта структура уже восемь лет (с небольшим перерывом) под разными предлогами отказывает в признании РУСАДА. Из-за этих нападок мы выступали в сокращенном составе на Играх-2016, пропустили Паралимпиаду-2016, а потом три Олимпиады и Паралимпиады подряд были лишены своего флага. Конфликт не урегулирован до сих пор, несмотря на то что Россия потратила на реформы РУСАДА огромные деньги, поменяла некоторые свои законы, а руководство ОКР официально извинилось за негатив, связанный с Сочи-2014. При этом российский бюджет продолжал финансировать работу недружественной организации, ежегодно выплачивая ей более миллиона долларов.

Раньше окончательный разрыв с ВАДА мог сильно ударить по нашим спортсменам — российским сборным могли полностью закрыть дорогу на международные старты. Допуск на Олимпиады и возможность проводить крупные соревнования — тот кнут, который позволяет всемирному агентству диктовать волю суверенным нациям, основываясь в том числе на политических моментах. Если бы в Монреале, как предполагалось изначально, занимались чисто организационными и научными моментами допинг-контроля, навряд ли «борьба за чистый спорт» интересовала бы массовую аудиторию. Однако в данный момент в отношении России и Белоруссии сложилась уникальная ситуация — положение с допуском атлетов хуже некуда, РУСАДА работало без препон аж в позапозапрошлом олимпийском цикле, и терять нам, в общем-то, нечего.

Как пишет ТАСС, повод для отказа от выплаты взносов был найден в связи с выходом России из Совета Европы. Раньше именно участие в этой организации диктовало размер наших выплат, а схемы финансирования ВАДА для стран, не являющихся членами континентальных организаций, в настоящий момент просто не существует. Понятно, что это чисто бюрократический нюанс, и если бы отношения со всемирным агентством у нас были нормальными, никто не стал бы докапываться до таких мелочей. Однако в условиях, когда руководство ВАДА допускает русофобские заявления и торпедирует вопрос восстановления РУСАДА, логично опираться на другие антидопинговые структуры. Благо они существуют.

«Российская Федерация является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета Всемирного антидопингового агентства, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ. — В настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования ВАДА. Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. При этом каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат».

Фото Global Look Press

Кто заказывает музыку?

Бюджет ВАДА на 2023 год составляет 49,6 миллиона долларов. Доля выплат России и Белоруссии составляет в нем 2,6 процента. То есть агентство из-за отсутствия наших денег явно не обанкротится, хотя брешь, безусловно, окажется неприятной, и «борцам за чистый спорт» придется как-то покрывать дефицит. В общем, незамеченным демарш точно не пройдет, и в ближайшее время мы услышим новую волную угроз и обвинений. Напомню, что в недавнем прошлом мы такими же методами — отказом от ежегодных выплат — вернули себе голос в Совете Европы. Правда, после начала СВО отношения с этой организацией все равно оказались разорваны.

Деятельностью ВАДА, которая усложняется и дорожает с каждым годом (притом что количество допинговых скандалов в мире лишь возрастает), недовольны очень многие. И в идеальной ситуации нынешнее выступление России могло бы стать поводом к реформам этой организации как минимум в части финансирования ее деятельности. Поскольку более 10 миллионов долларов из нашего бюджета за восемь лет в обмен на унижения и поучения — это точно перебор. Однако ВАДА настолько уверено в своей непогрешимости и так привыкло действовать с позиции силы, без поиска компромиссов, что надежд на урегулирование ситуации крайне мало.

Напомню, что с агентством сравнительно недавно конфликтовал и их главный спонсор — США (американцы в 2023 году внесли в бюджет этой организации 3,419 миллиона). В 2021 году Олимпийский комитет США и USADA призывали к реформам ВАДА, требуя от него большей прозрачности, ответственности и независимости. Также американцы грозили отказаться от финансирования агентства, если оно не обеспечит представительство стран в своем руководстве пропорциональном денежным потокам.

Больше России вадовцам сейчас платят только США, Канада и Япония. Почти за четверть века существования этой организации в ее руководящих органах работали всего трое россиян — Вячеслав Фетисов, Павел Колобков и Наталья Желанова (и только Фетисов занимал значимый пост главы комиссии спортсменов). Но последние восемь лет нас в агентстве нет вовсе. Так, может, и правда пора что-то сделать с финансовыми потоками?