Белорусы стремительно догоняют Россию по участникам Олимпиады. У них другое мнение о нейтральном статусе

Пока счет в пользу России, но преимущество небольшое.

По состоянию на 14 апреля, за 103 дня до Олимпиады объединенная сборная AIN (индивидуальных нейтральных атлетов) насчитывает как минимум 38 человек.

Вообще своим форматом допуска до Олимпиады МОК создал удивительный прецедент — впервые с 1992 года российские и белорусские спортсмены выступают на Играх под одним флагом. Да, это бирюзовое знамя с кружком, и как таковой сборной нет, но на всей графике и во всех протоколах россияне и белорусы будут обозначаться одной аббревиатурой. И поверьте, в мире будет не так много народу, который с ходу разберется — а вообще он сейчас по телеку смотрит поединок белоруса или русского? По сути, в Париж едет сборная Союзного государства. Поистине пути спортивные неисповедимы.

Белорусы не против нейтрального статуса

И если разобрать эту сборную AIN по странам, то окажется, что белорусов в ней практически столько же, сколько и россиян. На некоторых зарубежных сайтах, ведущих подсчет квот в онлайн-режиме, указано, что у России на данный момент 20 добытых путевок на главный старт лета, у белорусов — 18. Это, конечно, условные цифры — еще не распределены дзюдо и теннис, где важен рейтинг. И наверняка россияне должны уйти вперед. С другой стороны, у белорусов аж пять человек с выполненными нормативами, и если МОК захочет показать гостеприимство, то может смягчить позицию World Athletics. По России таких перспектив не просматривается.

В любом случае обычно россиян на летних Играх было в три раза больше, чем белорусов. Сейчас в лучшем случае перевес окажется двукратным.

Нет, причина здесь не в разнице между условиями для двух стран. Почти все международные федерации подчеркнуто не делают различий между спортсменами с российскими и белорусскими паспортами, как это формулируется в различных списках критериев. Исключение разве что УЕФА, которая допустила Белоруссию до отбора на футбольный Евро-2024. Но вопроса с футболом на Олимпиаде и белорусами не возникло — командные виды МОК отрезал по умолчанию.

Остальные условия также идентичны — отсутствие «активной поддержки» СВО, непринадлежноть к военным организациям и госструктурам.

Причина в одном — белорусы более охотно подаются на нейтральный статус и с большей вероятностью могут его получить. В Белоруссии власти однозначно высказывались в поддержку его получения и говорили, что условия МОК особо белорусов не ограничивают — статус этого государства в конфликте все же другой. В связи с этим больше заявок от белорусов приходит в международные федерации.

Белорусы будут там, где нас нет

Наглядный пример — гимнастика, где в спортивной и в художественной россиян нет вообще из-за принципиальной позиции федерации, а белорусов — около двух десятков. Доходило до казусов — Алина Горносько, выиграв один из турниров, слушала на пьедестале... гимн в виде того самого концерта Чайковского, который звучал в честь России в Токио.

Или плавание — белоруска Анастасия Шкурдай даже выиграла бронзу на прошедшем чемпионате мира в Дохе и после встречалась дома с белорусскими чиновниками — но пока едет на Олимпиаду. Из россиян нейтральный статус получил только Иван Гирев. Во многих видах спортсмены зависят от государства, и в первую очередь через армию (ЦСКА) и МВД («Динамо»).

На одном из главных белорусских спортивных порталов «Прессбол» вариант с поддержкой участия в нейтральном статусе выиграл голосование с 54%. 32% сделали акцент на дискриминации спортсменов. Это сильно контрастирует с опросом на сайте «СЭ» — из 10 тысяч человек 65% выступили против, 35% в том или ином виде за.

Число спортсменов из Белоруссии, получивших путевки на Олимпиаду в Париже. Фото «СЭ»

У россиян — 20 путевок, из которых 12 — в борьбе, 4 — в тхэквондо, 3 — в велошоссе, 1 — в прыжках на батуте. Однако к ним стопроцентно добавятся дзюдо (10) и теннис (8), а возможно, также гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт и пятиборье.