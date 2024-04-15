Белорусы стремительно догоняют Россию по участникам Олимпиады. У них другое мнение о нейтральном статусе

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По состоянию на 14 апреля, за 103 дня до Олимпиады объединенная сборная AIN (индивидуальных нейтральных атлетов) насчитывает как минимум 38 человек.
Вообще своим форматом допуска до Олимпиады МОК создал удивительный прецедент — впервые с 1992 года российские и белорусские спортсмены выступают на Играх под одним флагом. Да, это бирюзовое знамя с кружком, и как таковой сборной нет, но на всей графике и во всех протоколах россияне и белорусы будут обозначаться одной аббревиатурой. И поверьте, в мире будет не так много народу, который с ходу разберется — а вообще он сейчас по телеку смотрит поединок белоруса или русского? По сути, в Париж едет сборная Союзного государства. Поистине пути спортивные неисповедимы.
И если разобрать эту сборную AIN по странам, то окажется, что белорусов в ней практически столько же, сколько и россиян. На некоторых зарубежных сайтах, ведущих подсчет квот в онлайн-режиме, указано, что у России на данный момент 20 добытых путевок на главный старт лета, у белорусов — 18. Это, конечно, условные цифры — еще не распределены дзюдо и теннис, где важен рейтинг. И наверняка россияне должны уйти вперед. С другой стороны, у белорусов аж пять человек с выполненными нормативами, и если МОК захочет показать гостеприимство, то может смягчить позицию World Athletics. По России таких перспектив не просматривается.
В любом случае обычно россиян на летних Играх было в три раза больше, чем белорусов. Сейчас в лучшем случае перевес окажется двукратным.
Нет, причина здесь не в разнице между условиями для двух стран. Почти все международные федерации подчеркнуто не делают различий между спортсменами с российскими и белорусскими паспортами, как это формулируется в различных списках критериев. Исключение разве что УЕФА, которая допустила Белоруссию до отбора на футбольный Евро-2024. Но вопроса с футболом на Олимпиаде и белорусами не возникло — командные виды МОК отрезал по умолчанию.
Остальные условия также идентичны — отсутствие «активной поддержки» СВО, непринадлежноть к военным организациям и госструктурам.
Причина в одном — белорусы более охотно подаются на нейтральный статус и с большей вероятностью могут его получить. В Белоруссии власти однозначно высказывались в поддержку его получения и говорили, что условия МОК особо белорусов не ограничивают — статус этого государства в конфликте все же другой. В связи с этим больше заявок от белорусов приходит в международные федерации.
Наглядный пример — гимнастика, где в спортивной и в художественной россиян нет вообще из-за принципиальной позиции федерации, а белорусов — около двух десятков. Доходило до казусов — Алина Горносько, выиграв один из турниров, слушала на пьедестале... гимн в виде того самого концерта Чайковского, который звучал в честь России в Токио.
Или плавание — белоруска Анастасия Шкурдай даже выиграла бронзу на прошедшем чемпионате мира в Дохе и после встречалась дома с белорусскими чиновниками — но пока едет на Олимпиаду. Из россиян нейтральный статус получил только Иван Гирев. Во многих видах спортсмены зависят от государства, и в первую очередь через армию (ЦСКА) и МВД («Динамо»).
На одном из главных белорусских спортивных порталов «Прессбол» вариант с поддержкой участия в нейтральном статусе выиграл голосование с 54%. 32% сделали акцент на дискриминации спортсменов. Это сильно контрастирует с опросом на сайте «СЭ» — из 10 тысяч человек 65% выступили против, 35% в том или ином виде за.
У россиян — 20 путевок, из которых 12 — в борьбе, 4 — в тхэквондо, 3 — в велошоссе, 1 — в прыжках на батуте. Однако к ним стопроцентно добавятся дзюдо (10) и теннис (8), а возможно, также гребля на байдарках и каноэ, парусный спорт и пятиборье.