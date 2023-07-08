Поздняков: «Олимпийский комитет России не получал приглашений к участию в Азиатских играх»

Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Он подчеркнул, что без официального приглашения рассматривать такой вариант не имеет смысла, а также напомнил, что после мартовских рекомендаций МОК прошло несколько месяцев, а многие практические решения так и не были приняты.

«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев, — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова. — На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла».

Поздняков отметил, что до соревнований осталось немного времени, поэтому у российских спортсменов могут возникнуть проблемы с полноценной подготовкой, финансированием и организацией поздки.

«За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белоруссов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. С учетом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом», — добавил глава ОКР.

Ранее в субботу появилась информация, что спортсмены из России и Белоруссии на Азиатских играх будут соревноваться в нейтральном статусе и вне медального зачета.