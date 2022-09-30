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30 сентября, 21:29

Винер заявила, что ее гимнастки не примут предложение Баха об условиях допуска к турнирам

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российские гимнастки никогда не примут предложение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха выступать на международных соревнованиях, дистанцировавшись от специальной военной операции на Украине.

«Я не вижу в заявлении Баха ничего нового. У нас великий Валерий Гергиев нигде, кроме России, не гастролирует, потому что с него тоже хотели взять такое заявление. Сейчас со всех, кто хочет выступать там в театре, с концертом, берут такое заявление, и спортсменам тоже такое предложение сделали. Мои спортсменки на это никогда в своей жизни не пойдут, потому что они еще маленькими красят себе ногти в цвета российского флага, в шесть лет», — сказала Винер ТАСС.

В пятницу президент МОК заявил, что российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной военной операции на Украине, необходимо допустить до международных турниров в нейтральном статусе.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15926309
Ирина Винер-Усманова
Томас Бах
МОК
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