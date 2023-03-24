Вяльбе: «Федерация лыжных гонок России не будет присутствовать на заседаниях комитетов FIS»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ФЛГР не будет присутствовать на заседаниях комитетов Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Заседания состоятся в Дубровнике и пройдут с 3 по 5 мая.

«Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: «Нет, извините, мы посидели на круглом столе и решили, что вы должны остаться». Мы не будем принимать участие и в онлайн-режиме. Нам сказали, что в таком случае у нас не будет права голоса — просто послушать. Мы тогда займемся какими-то своими проблемами», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.